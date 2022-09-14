"Калибров и Искандеров осталось мало": генерал объяснил, сколько россияне еще будут бомбить Харьков

Генерал объяснил, сколько россияне еще будут бомбить Харьков / скриншот

Интенсивность артиллерийских и ракетных обстрелов Харькова со стороны РФ после контрнаступления ВСУ может увеличиться.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Армии Украины Николай Маломуж объяснил в интервью Главреду, что Россия избрала тактику мести за каждый наш успешный шаг наших защитников

"Поэтому обстрелы пригорода Харькова могут усилиться, по крайней мере, там, куда россияне могут достать. Поэтому важно отодвинуть противника максимально далеко, а также принять нужные меры безопасности", - пояснил эксперт.

Маломуж подчеркнул, что опасность для Харькова и его пригородов не снята, потому что ракетные комплексы РФ могут бить достаточно активно и далеко.

"Кроме того, Россия может использовать баллистические ракеты. Хотя Калибров и Искандеров у нее уже мало осталось, поэтому ими РФ не будет стрелять часто. По моей информации, в России их остались сотни – это чрезвычайно мало", - отметил эксперт.

Также он объяснил, что РФ может использовать баллистические ракеты советского производства.

"Это опасно, потому что они неточные, мощные и могут поражать любую инфраструктуру, в том числе гражданскую, не разбирая, то ли это школа, то ли это детский сад, то ли жилые дома. Для нас угрожающе использование таких средств, потому что они бьют до 500 км", - подытожил Маломуж.

Напомним, количество населенных пунктов, которые уже удалось освободить украинским защитникам в Харьковской области, достигло 300.

В целом Вооруженные силы Украины по состоянию на это время уже деоккупировали на Харьковщине 3 800 квадратных километров территории. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

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