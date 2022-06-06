Киев был и остается основной целью РФ: в Минобороны предупредили жителей столицы / УНИАН

Киев был и остается главной целью России в войне против Украины поэтому возвращаться в город все еще опасно.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона предупредила, что столица и дальше может быть мишенью для российских ракет.

"Мы говорили откровенно: Киев постоянно под угрозой. Действительно, люди возвращаются (в столицу. – Ред.). Но все равно, война – в горячей фазе. Киев был основной целью Российской Федерации, ею и остается", – подчеркнула Маляр.

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Читайте такжеРоссияне опозорились ракетным ударом по Киеву: в УЗ разнесли заявление РФ об уничтожении склада танковОн пояснил, что повторения февральского сценария ждать не стоит, так как в РФ недостаточно живой силы для полномасштабного наступления.

"Во-первых, я спрошу тех, кто говорит, что завтра будет наступление на Киев, я спрошу: чем они будут наступать? Где еще одна группировка в 170-200 тысяч на границе, которая была бы способна осуществить наступательную операцию на такую глубину аж до Киева?", – отметил Жданов.

Ранее российские оппозиционные журналисты узнали, что в Кремле не отказались от идеи захватить Киев - там снова начали обсуждать такие планы. При этом Россия хочет закончить войну против Украины к осени этого года. У Путина на два разных варианта развития событий.

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