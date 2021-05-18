УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Киев наглухо застрял в пробках: какие улицы стоит объезжать

18 мая 2021, 18:21
Прослушать новость
Остановить

Из-за непогоды столица традиционно застряла в пробках - движение остановилось на многих улицах столицы, также наблюдается большое количество аварий.

Пробки в Киеве
Киев сковали пробки / УНИАН

Вечером во вторник, 18 мая, из-за дождей столицу сковали пробки, которые достигают восьми баллов. Автомобильное движение остановилось на многих улицах столицы, также наблюдается большое количество аварий, сообщает Google Maps.

Движение на правом берегу затруднено на улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, проспекте Лобановского, улице Набережно-Крещатицкой, улицы Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, Оболонском проспекте.

Также пробки наблюдаются на улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенка, улице Нижний вал, улице Луговой, улице Глыбочицкой, улице Кирилловской, улице Сечевых Стрельцов, улице Вячеслава Черновола, улице Большой Васильковской, улице Саперно-Слободской, улице Владимирской.

Движение также затруднено на Гаванском, Северном и Южном мостах и мосту Метро. На въезде с правого берега на мост Патона также пробки.

На левом берегу движение затруднено на Днепровской набережной, улице Урловской, улице Здолбуновской, улице Анны Ахматовой, Харьковской шоссе, Русановской набережной, проспекте Юрия Гагарина, улице Раисы Окипной, Броварском проспекте, улице Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака, проспекте Мира.

Погода в Украине: новости

  • О наступлении летнего тепла говорить рано, заявил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло и рассказал, какой будет погода в Украине до конца мая 2021.
  • Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
  • Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
новости Киева Киев пробки погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Киев наглухо застрял в пробках: какие улицы стоит объезжать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы самые вредные каши, которые приводят к болезнямНазваны самые вредные каши, которые приводят к болезням В ресторане Киева девушка чуть не откусила мужчине половой органВ ресторане Киева девушка чуть не откусила мужчине половой орган Слабость Кремля становится все более заметнойСлабость Кремля становится все более заметной Нападение Путина на Украину - лишь вопрос времениНападение Путина на Украину - лишь вопрос времени В моду входит потрясающая женская стрижка флоб: особенности и кому подходитВ моду входит потрясающая женская стрижка флоб: особенности и кому подходит

Последние новости

18:29
Go-A ворвались в список лидеров Евровидения по мнению букмекеров
18:27
Гороскоп на завтра 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбления Видео
18:21
Киев наглухо застрял в пробках: какие улицы стоит объезжать
18:18
Метинвест инвестирует в реконструкцию мариупольского пирса более 12 миллионов
18:10
Microsoft назвала игры, которые войдут в Xbox Game Pass до конца мая
Реклама
17:58
"Министропад" продолжается: Степанова отправили в отставку Видео
17:32
Существенное улучшение экологии Мариуполя: на меткомбинате Ильича завершился капремонт доменной печи
17:31
Дина Немцова развелась спустя год после свадьбы
17:27
Rockstar объявила точную дату выхода Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series Видео
17:17
Парламент уволил второго министра за день
17:16
Всплыли новые детали о женщине, которая демонстративно выбросила украинский паспорт Видео
17:08
Наоми Кэмпбелл стала мамой и показала милое фото своего ребенка
17:03
Почему Банковая пошла войной против Кличко, и кто в ней победит
16:43
Рада отправила в отставку министра инфраструктуры
16:32
Блинкен рассказал, когда состоится встреча Байдена и Путина Видео
16:30
Sony запустила финальную в этом году раздачу в рамках акции "Играйте дома"
16:30
В Укравтодоре пообещали сделать основные маршруты и транспортные развязки до конца 2024 года
16:03
Рецепт вкусного завтрака: невероятные панкейки, которые получатся у каждого Видео
15:50
Депутаты разрешили торговать государственной землей через Сеть: что изменится Видео
15:43
"Это уже полный звиздец": в Днепре копы избили коллегу на глазах у начальства Видео
Реклама
15:40
Проведение на пароходе сделало "Молодость" известным на весь мир - руководитель фестиваля
15:25
Для всех ценителей "Ведьмака" от CD Projekt Red есть приятная новость Видео
15:14
Минэнерго потребовало от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России Видео
15:11
В 2020-м число найденных программ для киберпреследования возросло в 1,5 раза - исследование
15:10
Руководитель "Молодости" рассказал, как в Киев приезжали легендарные французские актёры
14:49
Беларусь не попадет на Евровидение 2022 из-за нового нарушения
14:40
Привычки, которые уродуют лицо: вы точно этим грешите Видео
14:35
Прыгнул с моста в Киеве: в больнице скончался 15-летний сын умерших от коронавируса супругов Видео
14:35
В FIFA 21 добавили убитого 15 лет назад футболиста Видео
14:14
В ресторане Киева надкушен половой орган: стали известны подробности инцидента
14:08
Боль до тошноты: магнитная буря с 18 мая 2021 набирает силу удара Видео
13:58
На киевском кинофестивале "Молодость" дебютировали многие звезды мирового кинематографа – Халпахчи
13:45
Создан алгоритм, позволяющий быстро и без ошибок печатать на смартфоне Видео
13:44
"Бабушка Яга": Пугачева без макияжа и в откровенном наряде напугала поклонников
13:22
Должен сидеть в СИЗО: Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука Видео
13:20
Как часто нужно менять полотенце: врачи дали ответ Видео
13:00
В Москве допустили рандеву Байдена с Путиным в одной из дипломатических столиц Европы Видео
12:44
Как правильно одеваться после 50 лет: хитрости, которые творят чудеса Видео
12:43
"Будет скользко": синоптик припугнула украинцев грозами и градом Видео
12:34
Новое поколение звука: Apple представила крупнейшее обновление сервиса Music
Реклама
12:30
В НАТО сообщили, что вблизи Украины остаются десятки тысяч российских военных Видео
12:14
Глава МИД Украины отреагировал на видео экс-судьи Чауса Видео
12:09
Зеленский сделал важное заявление ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Видео
12:01
Что стоит за наездом Зеленского на Кличко мнение
11:54
С Днем ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу Фото
11:49
Глава Укравтодора рассказал о программе, которая сшивает восток Украины со страной
11:30
Новая вредоносная программа похищает банковские данные пользователей Android
11:30
Чужие: почему власть решила "слить" нескольких министров
11:23
Когда День вышиванки в 2021 году и как праздновать Фото Видео
11:13
Amazon готовится купить студию-создателя Джеймса Бонда за баснословную суму
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять