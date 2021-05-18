Киев наглухо застрял в пробках: какие улицы стоит объезжать

Киев сковали пробки / УНИАН

Вечером во вторник, 18 мая, из-за дождей столицу сковали пробки, которые достигают восьми баллов. Автомобильное движение остановилось на многих улицах столицы, также наблюдается большое количество аварий, сообщает Google Maps.

Движение на правом берегу затруднено на улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, проспекте Лобановского, улице Набережно-Крещатицкой, улицы Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, Оболонском проспекте.

Также пробки наблюдаются на улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенка, улице Нижний вал, улице Луговой, улице Глыбочицкой, улице Кирилловской, улице Сечевых Стрельцов, улице Вячеслава Черновола, улице Большой Васильковской, улице Саперно-Слободской, улице Владимирской.

Движение также затруднено на Гаванском, Северном и Южном мостах и мосту Метро. На въезде с правого берега на мост Патона также пробки.

На левом берегу движение затруднено на Днепровской набережной, улице Урловской, улице Здолбуновской, улице Анны Ахматовой, Харьковской шоссе, Русановской набережной, проспекте Юрия Гагарина, улице Раисы Окипной, Броварском проспекте, улице Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака, проспекте Мира.

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