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Киев опроверг заявление Госдепа о согласовании сделки США и Германии по СП-2

22 июля 2021, 14:57
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США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз Северного потока-2, говорит Олег Николенко.

Украина - США
В МИД Украины оценили заявление представителей Госдепа США / УНИАН

Украинская сторона не участвовала в переговорах и согласовании пакета договоренностей США и Германии по газопроводу Северный поток-2.

Как подчеркнул спикер МИД Олег Николенко в комментарии Европейской правде, украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии.

"Вместе с тем, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", - сказал представитель МИД Украины.

Он убежден в том, что единственным выгодоприобретателем кризиса в регионе является Россия.

"Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз Северного потока-2", - добавил Николенко.

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Как известно, в Госдепе заявили о том, что Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу Северный поток-2 и включил предложенные украинской стороной идеи в текст соглашения.

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Ранее стало известно о том, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет.

В случае агрессии Москвы против Киева, Германия обязуется ввести санкции против России на национальном уровне и лоббировать такое решение в ЕС. Ограничения будут направлены на приостановку экспорта российских энергоносителей в Европу. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

новости США Северный поток-2 новости Украины Олег Николенко
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