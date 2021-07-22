Сделка по СП-2: США готовят новые санкции, идеи Киева вошли в текст соглашения – Госдеп

В США оценили строительство Северного потока-2 / Getty Images

Президент США Джо Байден заявил о том, что газопровод Северный поток-2 был завершен на 99%, поэтому остановить его строительство не представлялось возможным.

В то же время Байден заявил в контексте сделки по Северному потоку-2, что Германия взяла на себя обязательство ответить РФ при необходимости, сообщает CNN.

Отметим, что в Государственном департаменте США сообщили об активных консультациях с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу Северный поток-2.

Утверждается, что предложенные украинской стороной идеи вошли в текст опубликованного позднее совместного заявления США и ФРГ.

При этом опровергаются утверждения о том, что Белый дом якобы оказывал давление на Украину и требовал не выступать с критикой предстоящего соглашения США с ФРГ по Северному потоку-2.

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"Украина - партнер, и мы не запугиваем своих партнеров. Мы делились деталями и идеями, в том числе текстом самого заявления. Мы активно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и ее идеи в это заявление", - подчеркнули в Госдепе.

В то же время в Госдепе заявили о новых санкциях из-за Северного потока – 2. В ведомстве сказали, что в августе в докладе Конгрессу предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия газопроводу.

"Мы все еще привержены закону, мы должны в середине августа отчитаться конгрессу. Рассмотрим вопросы о санкционной активности относительно юридических лиц", - добавили в Госдепе.

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Ранее стало известно о том, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет.

В случае агрессии Москвы против Киева, Германия обязуется ввести санкции против России на национальном уровне и лоббировать такое решение в ЕС. Ограничения будут направлены на приостановку экспорта российских энергоносителей в Европу. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.