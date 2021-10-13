Киев сковали предпраздничные пробки: какие улицы нужно объехать

Киев сковали пробки / УНИАН

Сегодня вечером в столице образовались огромные пробки - так, движение транспорта затруднено преимущественно в центре города, а также на улицах, где произошли аварии, свидетельствуют данные Google Maps.

Правый берег

На правом берегу Киева пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко, где произошло по меньшей мере четыре аварии, на улице Бассейной, улице Саксаганского, на проспекте Победы возле Шулявки, там тоже произошло ДТП.

Также движение затруднено на улицах Довженко, Крещатик, Сечевых Стрельцов, на Владимирском спуске, улицах Саперно-Слободской, Валерия Лобановского и на Большой Окружной дороге.

Пробки наблюдаются на Южном мосту и мосту Патона.

Левый берег

На левом берегу ситуация лучше. Здесь пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, на перекрестках Здолбуновской с Урловской, Михаила Драгоманова и проспектом Григоренко. Движение также затруднено в районе Позняков и на Осокорках.

Ранее Главред писал о том, что украинцы из совершенно разных городов стали замечать, что пользоваться такси в последнее время стало дороже. В свою очередь перевозчики уверяют, что не регулируют стоимость поездки искусственно – всё зависит от спроса, количества свободных машин и других внешних факторов.