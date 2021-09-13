В Украине подорожали услуги такси: где платят больше всего и есть ли способ сэкономить

Услуги такси в Украине подорожали / УНИАН

Украинцы из совершенно разных городов стали замечать, что пользоваться такси в последнее время стало дороже. В свою очередь перевозчики уверяют, что не регулируют стоимость поездки искусственно – всё зависит от спроса, количества свободных машин и других внешних факторов.

Так, например, в столице Украины на стоимость влияют пробки, тогда как в непиковые часы тарифы, как правило, на привычном уровне. О подорожании сообщают также и в Херсоне, и других городах. Почему цены растут и есть ли способ сэкономить, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

"Раньше было дешевле. Вообще цены в последнее время не нравятся. Они выросли где-то, мне кажется, на 30%. Цены выросли, а качество услуг при этом осталась неизменным", – говорит жительница столицы, которая периодически заказывает такси.

Владелец одной из столичных служб такси говорит, что на стоимость в Киеве влияют пробки, которые за последний год увеличились колоссально. "Стоимость топлива не столь возросла. И вообще бензин, дизель или газ – это только 20% цены проезда. Поэтому из-за роста стоимости литра на гривну или две, услуга такси не может подорожать на треть. Сейчас на цену проезда в основном влияют пробки", – объясняет он.

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И именно поэтому – ценовые скачки. Ведь одна и та же дорога в разное время загружена по-разному. Однако у легальных перевозчиков таких резких скачков нет. Максимум – 25-30%. В разы растут цены у так называемых "агрегаторах". Это приложения, которые связывают клиента со случайным водителем, который также пользуется программой. Часто такие "таксисты" не имеют никаких прав легально работать. Есть такие случаи, когда посредники пытаются просто на этой ситуации заработать.

Поэтому, чтобы сэкономить деньги, можно попробовать поискать легальную службу такси вашего города и отдавать предпочтение ей. Да, базовые цены у таких перевозчиков выше, чем в диспетчерских службах. Однако цена прыгать резко не будет. К тому же с легальным такси можно сэкономить и время, ведь только у таких перевозчиков есть законное право передвигаться полосами общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в ряде городов Украины подорожает проезд в маршрутках. В частности, с 15 сентября 2021 проезд в маршрутных автобусах подорожает в Одессе. Вместо нынешних семи гривен одесситам придется платить 10, а на некоторых маршрутах – 11. Также подорожание проезда ожидаются в Запорожской и Днепропетровской областях.