Киевлянка два дня бродила на морозе возле дома и потеряла память

Пенсионерку от холода спасли патрульные.
Киевские патрульные заметили блуждающую на морозе бабушку. Пожилая женщина привлекла внимание копов своим растерянным поведением.
"76-летняя женщина рассказала, что очень замерзла, ведь около двух суток не ночевала дома. Она потерялась и забыла, где проживает", - сказано в сообщении полиции.
Патрульные выяснили, что женщина проживает в доме по проспекту Маяковского и отвезли ее по адресу регистрации, передав родственникам.
От медицинской помощи они отказались.
Напомним, под Мариуполем нашли мертвым мужчину, который перед этим бегал по голым заснеженным улицам в мороз. Ранее в Сети появилось видео, которое сняли сами полицейские. На кадрах видно, как полностью голый мужчина бежит вдоль дороги.
Также ранее в Херсоне нашли мертвой 38-летнюю женщину, которая загадочно исчезла во время предновогоднего корпоратива. Поиски продолжались два дня, при этом тело нашли неподалеку от заведения, где происходило празднование.
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