Искали 2 дня, а она была неподалеку: в Херсоне нашли мертвой пропавшую во время корпоратива женщину

В Херсоне нашли мертвой женщину, которая загадочно исчезла во время корпоратива / "Херсон и окрестности: новости круглосуточно 2.0" в Facebook

В Херсоне нашли мертвой 38-летнюю женщину, которая загадочно исчезла во время предновогоднего корпоратива.

Поиски продолжались два дня, при этом тело нашли неподалеку от заведения, где происходило празднование, пишет kherson.net.ua.

Женщина пропала 24 декабря около 23:00 во время корпоратива. Она покинула празднование в одном черном платье без верхней одежды, и обратно не вернулась.

Полиция сформировала поисковые группы, которые работали по всему городу. Правоохранители также посещали другие развлекательные заведения, потому что предполагали, что женщина могла поехать праздновать в другое место. К поискам подключились родственники и местные активисты.

Тело женщины нашли в заброшенном здании неподалеку от ресторана. Предполагают, что она могла выйти подышать свежим воздухом, и замерзла насмерть.

Реклама

Ранее сообщалось, что в горах на Закарпатье спасатели нашли тело мужчины, который исчез во время катания на снегоходе. Поиски не прекращались до последнего. Для поисков туриста даже поднимали в воздух вертолет Ми-8.

Также под Киевом нашли мертвым главврача санатория на Ровенщине. На теле мужчины были признаки насильственной смерти. Правоохранители уже задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к совершению умышленного убийства.

Читайте также: