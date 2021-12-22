Бросили на головы бетонную плиту: в Днепре компания молодых людей жестоко убила двух бездомных

Тела бездомных нашли вблизи школы / Фото Информатор, коллаж Главред

В Днепре компания трех молодых людей жестоко убила двух бездомных. Между ними возник конфликт, после которого двое парней и девушка нанесли бездомным смертельные телесные повреждения.

В полиции Днепропетровской области сообщают, что убийство произошло в ночь на вторник, 21 декабря.

"Сотрудники отделения полиции №1 Днепровского РУП установили, что двойное убийство произошло 21 декабря около двух часов ночи. Между двумя бездомными и тремя местными жителями возникла ссора, в результате которой пострадавшие получили многочисленные ножевые ранения тела и травмы головы", – говорится в сообщении.

Правоохранители уже разыскали и задержали двух мужчин 27 и 19 лет и 29-летнюю женщину, которые причастны к преступлению. Дома у одного из них полицейские изъяли нож – они подозревают, что именно им мужчина мог наносить удары.

Как произошла трагедия

По информации издания "Днепр оперативный", которое ссылается на собственные источники, компания молодых людей выпивала неподалеку от теплотрассы, где жили бездомные.

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Отмечается, что один из парней, которых подозревают в убийстве, набросился на бездомных, нанес им несколько ударов острым предметом, а после этого схватил фрагмент бетонной плиты и бросил им на головы.

Какое наказание грозит нападавшим

Полиция уже открыла уголовное производство по факту двойного убийства. Дело расследуют по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о вручении уведомления о подозрении. Идет следствие.

За содеянное двум мужчинам и девушке может грозить заключение сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре подросток убил бездомного. В страшном нападении на бездомного подозревают 13-летнего ученика 7-го класса Никопольской школы-интерната. Известно, что пострадавший попал в больницу в состоянии шока с тяжелыми травмами печени, грудной клетки и живота. Медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Также ранее стало известно, что в Киеве двое братьев до смерти избили бездомного. В полицию Киева пришел вызов от прохожих. Люди обнаружили мужчину без признаков жизни на улице Ямской в Голосеевском районе.

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