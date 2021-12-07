Чуда не произошло: пропавшего в горах на Закарпатье мужчину нашли мертвым

Поиски продолжались несколько дней.
В горах на Закарпатье спасатели нашли тело мужчины, который пропал во время катания на снегоходе 4 декабря.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"7 декабря в 13:53 было найдено тело 50-летнего мужчины, который пропал еще 4 декабря на полонине Руна, Ужгородского района во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор", – пишет пресс-служба ГСЧС.
Перед этим спасатели сообщали, что нашли снегоход мужчины, а самого туриста рядом с ним уже не было.
Поиски не прекращались до последнего. Для поисков туриста даже поднимали в воздух вертолет Ми-8.
Напомним, 4 декабря на Закарпатье трое мужчин поехали кататься на снегоходах в горы. Они заблудились в районе полонины Руна Турье-Реметовской. Двум мужчинам удалось добраться до ближайшей турбазы, а третьего спасатель не могли найти несколько дней.
Ранее спасатели предупредили о опасности схождения лавин в Карпатах и призвали туристов быть осторожными.
Читайте также:
- В Украину пришла зима: Карпаты окутал мороз и засыпало снегом
- Намело метровые сугробы: Карпаты засыпало снегом
- Карпаты накрыл мощный снегопад, температура резко упадет