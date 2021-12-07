Чуда не произошло: пропавшего в горах на Закарпатье мужчину нашли мертвым

Пропавшего в горах на Закарпатье мужчину нашли мертвым / ГСЧС Украины

В горах на Закарпатье спасатели нашли тело мужчины, который пропал во время катания на снегоходе 4 декабря.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 декабря в 13:53 было найдено тело 50-летнего мужчины, который пропал еще 4 декабря на полонине Руна, Ужгородского района во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор", – пишет пресс-служба ГСЧС.

Перед этим спасатели сообщали, что нашли снегоход мужчины, а самого туриста рядом с ним уже не было.

Поиски не прекращались до последнего. Для поисков туриста даже поднимали в воздух вертолет Ми-8.

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Напомним, 4 декабря на Закарпатье трое мужчин поехали кататься на снегоходах в горы. Они заблудились в районе полонины Руна Турье-Реметовской. Двум мужчинам удалось добраться до ближайшей турбазы, а третьего спасатель не могли найти несколько дней.

Ранее спасатели предупредили о опасности схождения лавин в Карпатах и призвали туристов быть осторожными.

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