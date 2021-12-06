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В Житомире в водоеме нашли мертвыми двух пропавших студентов

6 декабря 2021, 23:01

Об их исчезновении 6 декабря полиции сообщил преподаватель колледжа.

Студентов нашли мертвыми / Нацполиция

В Житомире 6 декабря нашли мертвыми двух студентов в возрасте 18 и 20 лет.

Как сообщает Нацполиция Житомирской области, их тела были в техническом водоеме.

Известно, что ребята учились в одном из колледжей. Они были родом из Овручского района и проживали в одной комнате в общежитии.

Об их исчезновении 6 декабря полиции сообщил преподаватель колледжа.

Последний раз ребят видели 5 декабря в общежитии, а уже в понедельник на берегу технического водоема правоохранители обнаружили вещи ребят.

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К поискам пропавших привлекли кинологов и водолазов. Последние в водоеме обнаружили тела пропавших студентов.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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Напомним, 5 декабря в Николаевской области нашли мертвым 9-летнего мальчика. В полиции области рассказали подробности исчезновения ребенка. Тело ребенка нашли в реке Кодыма.

Ребенок играл с сестрой во дворе, а затем перелез через сетку и побежал в поле.

За ним побежали взрослые, но не догнали. После этого, 4 декабря, и была вызвана полиция.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области копы отыскали женщину, которая в поселке Толстое Чертковского района посреди улицы бросила младенца. Как говорят в полиции, задержанная ‒ 31-летняя местная жительница, которая вместе с мужем воспитывает четырех детей. Свой поступок женщина объяснила послеродовой депрессией.

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