В Житомире в водоеме нашли мертвыми двух пропавших студентов

Об их исчезновении 6 декабря полиции сообщил преподаватель колледжа.
В Житомире 6 декабря нашли мертвыми двух студентов в возрасте 18 и 20 лет.
Как сообщает Нацполиция Житомирской области, их тела были в техническом водоеме.
Известно, что ребята учились в одном из колледжей. Они были родом из Овручского района и проживали в одной комнате в общежитии.
Об их исчезновении 6 декабря полиции сообщил преподаватель колледжа.
Последний раз ребят видели 5 декабря в общежитии, а уже в понедельник на берегу технического водоема правоохранители обнаружили вещи ребят.
К поискам пропавших привлекли кинологов и водолазов. Последние в водоеме обнаружили тела пропавших студентов.
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
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Напомним, 5 декабря в Николаевской области нашли мертвым 9-летнего мальчика. В полиции области рассказали подробности исчезновения ребенка. Тело ребенка нашли в реке Кодыма.
Ребенок играл с сестрой во дворе, а затем перелез через сетку и побежал в поле.
За ним побежали взрослые, но не догнали. После этого, 4 декабря, и была вызвана полиция.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области копы отыскали женщину, которая в поселке Толстое Чертковского района посреди улицы бросила младенца. Как говорят в полиции, задержанная ‒ 31-летняя местная жительница, которая вместе с мужем воспитывает четырех детей. Свой поступок женщина объяснила послеродовой депрессией.
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