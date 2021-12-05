Ушел со двора и пропал: в селе на Николаевщине нашли мертвым 9-летнего мальчика

В селе на Николаевщине нашли мертвым 9-летнего мальчика / Нацполиция

Трагедия произошла в Николаевской области - там нашли тело 9-летнего мальчика, который ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и пропал.

В полиции сообщили, что родители Артура заявили о его пропаже 4 декабря. По их словам, сын ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и в дальнейшем его местонахождение было неизвестно.

Всю ночь продолжались поиски пропавшего мальчишки. Правоохранители вместе с неравнодушными односельчанами прочесывали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы.

К сожалению, в 9 часов утра в воскресенье, 5 декабря, ребенка нашли мертвого. Тело мальчика было обнаружено на территории населенного пункта в реке Кодыма.

По этому факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 УКУ. Полицейские выясняют обстоятельства гибели ребенка.

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Мальчика искали всем селом / Нацполиция

Тело мальчика будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Тело ребенка нашли в реке / Нацполиция

Ранее в селе Никольское Волновахского района Донецкой области в доме правоохранители нашли тела двух детей - 10-летней девочки и 7-летнего мальчика. Детей искали всем селом. Позже они были найдены мертвыми в деревянном сундуке в доме.

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