УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ушел со двора и пропал: в селе на Николаевщине нашли мертвым 9-летнего мальчика

5 декабря 2021, 12:18

Всю ночь правоохранители вместе с неравнодушными односельчанами прочесывали территорию населенного пункта, поля и водоемы.

В селе на Николаевщине нашли мертвым 9-летнего мальчика / Нацполиция

Трагедия произошла в Николаевской области - там нашли тело 9-летнего мальчика, который ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и пропал.

В полиции сообщили, что родители Артура заявили о его пропаже 4 декабря. По их словам, сын ушел с территории двора в пгт. Кривое Озеро и в дальнейшем его местонахождение было неизвестно.

Всю ночь продолжались поиски пропавшего мальчишки. Правоохранители вместе с неравнодушными односельчанами прочесывали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы.

К сожалению, в 9 часов утра в воскресенье, 5 декабря, ребенка нашли мертвого. Тело мальчика было обнаружено на территории населенного пункта в реке Кодыма.

По этому факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 УКУ. Полицейские выясняют обстоятельства гибели ребенка.

Реклама

Мальчика искали всем селом / Нацполиция

Тело мальчика будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Тело ребенка нашли в реке / Нацполиция

Ранее в селе Никольское Волновахского района Донецкой области в доме правоохранители нашли тела двух детей - 10-летней девочки и 7-летнего мальчика. Детей искали всем селом. Позже они были найдены мертвыми в деревянном сундуке в доме.

Читайте также:

viber
Николаевская область
Сейчас вы просматриваете новость «Ушел со двора и пропал: в селе на Николаевщине нашли мертвым 9-летнего мальчика». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Гороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дни Сигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений: как применять и в чем пользаСигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений: как применять и в чем польза Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в бедуПриметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в беду Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годПопулярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 год
12:29

Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароваться

12:18

Ушел со двора и пропал: в селе на Николаевщине нашли мертвым 9-летнего мальчика

12:15

Под Киевом полицейский разнес вдребезги "Таврию", погибли два человекаВидео

11:51

Военная атака РФ на Украину и диалог Байдена с Путиным: в США объявили о планах по защите КиеваВидео

11:45

В Одессе учитель схватил ребенка за шею и тащил по коридору школыВидео

Реклама
11:26

В Украине ужесточают карантин с 6 декабря: новые правилаВидео

11:20

Комаровский назвал единственный витамин, который нужно пить дополнительноВидео

11:05

Худший год за последние пять лет: что сулит Украине гороскоп на 2022 год

10:55

Трагедия на охоте в Николаевской области: СМИ утверждают, что погиб бывший замоблвоенкома

10:32

Киев и 7 областей могут "перепрыгнуть" сразу в "желтую" зону карантина - МинздравВидео

09:42

Затянуло ногу под лезвие в мотоблоке: на Кировоградщине сотрудник СБУ спас жизнь подросткуВидео

09:22

Тимофей Милованов женился во второй раз

09:14

Гороскоп на сегодня 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятностиВидео

08:59

Шантаж из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: Газпром на 25% сократил поставки газа в страны ЕСВидео

08:15

Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки обнаружили 6622 случая зараженияВидео

07:53

"Подавляют инакомыслие": Блинкен и Лавров "пободались" из-за Украины

07:44

Революции и "госперевороты" по анонсу не происходятмнение

07:31

Путин и Байден обсудят ситуацию на границе с Украиной 7 декабря – Белый домВидео

07:10

Украинцев предупредили о резком скачке цен на хлеб: эксперт назвал неожиданную причинуВидео

06:28

США грозятся санкциями России, но страдать от них придется Украинемнение

Реклама
05:27

Совсем не отходы: где с пользой применить апельсиновые корки и картофельные очистки

05:02

Таро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцыВидео

04:22

В Украине врежут морозы до -15°: где и когда ждать удара холодаВидео

03:50

Уберите здесь немедленно: 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок

03:15

Навлечете беду и смерть: никогда не берите и не давайте эти вещи в долгВидео

02:41

Самая вкусная закуска на Новый год 2022: готовим запеченные блинчики с сыром за 20 минутВидео

02:17

Хранение картофеля в квартире и на балконе: какие ошибки допускать нельзя

01:48

"Нескончаемый поток гробов" и угроза для РФ: Кулеба оценил, чем грозит Кремлю вторжение в УкраинуВидео

01:19

Украинцев предупредили о новом курсе доллара: эксперт раскрыл худший сценарийВидео

00:51

Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в бедуВидео

04 декабря, суббота
23:56

Сидячая работа опасна для здоровья: кто попал в зону риска

23:25

Комаровский поведал, как врачи превращают свои услуги в бизнес

23:02

В стране-соседке Украины обнаружили новый опасный штамм коронавируса

22:28

В Нежине произошла трагедия: мусоровоз сбил маленькую девочку

22:15

Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокругФотоВидео

21:56

В Минздраве поведали о смертельной опасности уринотерапии

21:49

Стал задыхаться и потерял сознание: в Польше украинец умер после задержания копамиВидео

21:44

Ученые выяснили, почему пожилым людям полезно пить кофе

20:59

Спасатели предупредили об опасности в Карпатах: почему не стоит идти в горы

20:37

Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал захват Крыма РФ

Реклама
20:26

Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниФото

20:06

Эрдоган готов организовать переговоры Зеленского с Путиным

19:55

Миллионы беженцев: Резников раскрыл катастрофический сценарий агрессии РФВидео

19:42

"Не буду переходить на оскорбления": Огневич ответила критикам своего выбора в финале Холостячки

19:22

Херсонский дворник, ставший чемпионом мира по джиу-джитсу, вновь взялся за метлуВидео

19:15

В Украине ответили на обвинения Беларуси в "нарушении границы" вертолетомВидео

19:05

Потап показал милое фото своих любимых девочек

18:57

Одесский блогер потоптался по флагу Украины и возмутил СетьВидео

18:37

Ученые назвали сухофрукт, который поможет сбросить лишний вес

18:30

Готов ли Путин пойти до концамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять