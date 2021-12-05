Под Николаевом нашли мертвым 9-летнего ребенка: в полиции рассказали, что случилось

Ребенка нашли в камышах / Полиция Николаевской области

5 декабря в Николаевской области нашли мертвым 9-летнего мальчика. В полиции области рассказали подробности исчезновения ребенка.

Как пишет пресс-служба Нацполиции в Николаевской области, тело ребенка нашли в реке Кодыма.

Ребенок играл с сестрой во дворе, а затем перелез через сетку и побежал в поле.

За ним побежали взрослые, но не догнали. После этого, 4 декабря, и была вызвана полиция.

"Они были с сестренкой во дворе. Он перелез через сетку и побежал в поле. Я сразу побежал за ним. Посмотрел, что его нет. Пробежал полем, пробежал по селу. Раз, второй, третий. Позвонил жене. Она сказала вызвать полицию", – сказал мужчина.

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Как пишет Telegram-канале "Одесса INFO", тело ребенка во время поисков нашли в камышах в реке Кодыма одесские волонтеры.

Что сообщили в полиции

"Сегодня около 9 утра ребенка нашли, к сожалению, мертвым. По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области копы отыскали женщину, которая в поселке Толстое Чертковского района посреди улицы бросила младенца. Как говорят в полиции, задержанная ‒ 31-летняя местная жительница, которая вместе с мужем воспитывает четырех детей. Свой поступок женщина объяснила послеродовой депрессией.

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