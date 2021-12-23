Придушила и вынесла на мороз: мать пыталась убить двух детей, потому что "не видела их будущего"

В РФ мать выбросила на мороз двоих детей, 8-летний мальчик погиб; на фото: место, где нашли детей / Telegram-канал Shot

В России в Саратовской области мать сначала придушила, а потом вынесла на мороз двоих своих детей. 8-летний мальчик умер от переохлаждения, а его 5-летнюю сестру пытаются спасти медики.

Двух замерзших детей без верхней одежды случайно нашла в сугробе прохожая, пишут Telegram-каналы Mash и Shot.

43-летняя женщина пыталась душить детей шарфом. Полицейским она рассказала, что дети ее раздражали, потому что плакали и кричали. Когда мальчик и девочка перестали подавать признаки жизни, мать выбросила их на холод.

После содеянного женщина позвонила в скорую помощь и поехала к матери в город Энгельс.

Отмечается, что женщина сожалеет о том, что совершила.

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"Во время допроса она пыталась притвориться не совсем адекватной, рассказывала полицейским о каких-то проблемах с головой, но потом заявила, что пошла на убийство собственных детей, потому что у них нет будущего. Они растут непослушными. И еще пожаловалась на тяжелые бытовые условия", – говорится в сообщении.

Полиция по факту смерти детей открыла уголовное дело.

Ранее сообщалось, что киевлянка зверски убила собственную 2-летнюю дочь. 24-летняя убийца лично призналась в содеянном, так как медики, приехавшие по вызову, констатировали смерть 2-летней девочки из-за удушения ремнем.

Напомним, на Буковине мужчина зарубил свою жену топором и задушил 1,5-месячную дочь. После расправ подозреваемый пытался совершить самоубийство, однако его спасли.

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