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Киевлянка нагло "отжала" квартиру умершей соседки

10 декабря 2021, 17:05
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Сейчас мошенница задержана.

полиция
В Киеве женщина присвоила квартиру умершей соседки / УНИАН

В Киеве женщина обманом присвоила квартиру одинокой 84-летней соседки. Подозреваемая подделала документы, чтобы выдать себя за племянницу умершей.

Женщина узнала, что ее соседка, пожилая женщина 1937 года рождения, умерла, и решила завладеть ее квартирой путем обмана и использования заведомо поддельных официальных документов, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным ведомства, подозреваемая, зная, что соседка была одинокой, организовала подделку документов, подтверждающих несуществующие родственные связи, из которых следовало, что она является племянницей умершей.

Читайте такжеУкраинцев обяжут выложить кругленькую сумму при покупке авто или квартиры"Документы" злоумышленница подала частному нотариусу, который, по утверждению прокуратуры, не осознавая противоправность ее действий, открыл наследственное дело и выдал подозреваемой свидетельство о праве на наследство.

На основании которого и было зарегистрировано право собственности на квартиру умершей женщины. Подозреваемой объявлено подозрение по ст. 190, ст. 27, ст. 358 Уголовного кодекса Украины, а на квартиру умершей наложен арест. Ее оценивают в более чем 750 тысяч гривен.

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Ранее мы рассказывали, что в Киеве адвокат вместе с сообщниками скрывал мумифицированное тело умершего пенсионера. Таким образом мошенник планировал завладеть жильем мужчины.

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Автор: Сергей Кущ
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