Три года "доили" бюджет: чиновники на Одесчине украли 23 миллиона у детей

Подробности сообщили в ГУ Нацполиции области / od.npu.gov.ua

В Одесской области чиновники присвоили 23 млн грн, выделенных из бюджета на питание в школах и детсадах.

К преступлению причастны председатели и бухгалтеры двух сельских советов Ширяевской территориальной общины, а также несколько местных предпринимателей, сообщили в ГУ Нацполиции области.

Следствие установило, что должностные лица подписывали фиктивные договоры с предпринимателями на закупку, поставку продуктов и других товаров в детсады и школы по завышенным ценам.

При этом они самостоятельно покупали продовольствие на рынках по ценам, которые в разы ниже обозначенных в документах. Разницу обналичивали и распределяли между собой. По данным полиции, в течение трех лет злоумышленники заключили тысячи таких сделок на 23 млн грн.

Читайте также"Взял 4 тысячи долларов": в Одессе новый полицейский начальник попался на взятке в первый день работыНа рабочих местах, в домовладениях и транспортных средствах фигурантов проведены санкционированные обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты банковские карты, фиктивные печати физического лица-предпринимателя, договоры, накладные и другая документация.

Открыто производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ранее служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему хищения бюджетных средств, которые предназначались для выплат пенсий переселенцам из зоны ООС.