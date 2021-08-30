"Целых 5 миллионов": в СБУ поведали, как на Харьковщине чиновники воровали пенсии жителей ОРДЛО

В СБУ поведали, как на Харьковщине чиновники воровали пенсии / УНИАН

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему хищения бюджетных средств, которые предназначались для выплат пенсий переселенцам из зоны ООС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Деньги из бюджета должны были выплачивать жителям оккупированных территорий, но, как выяснило следствие, средства доходили только до чиновников и оседали в их руках.

Правоохранители подозревают в преступлении должностных лиц Пенсионного фонда и банков, которые вносили в базу данных заведомо ложную информацию.

В СБУ подчеркнули, что чиновники меняли информацию о выплатах пенсий гражданам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров. Причем некоторые из них, возможно, уже скончались.

Такая мошенническая схема работала несколько лет. Чиновникам удалось присвоить около 5 миллионов гривен.

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Следствие продолжается. Подозреваемым грозит от трех до восьми лет.

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Напомним, ранее с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

В Украине с 1 декабря нынешнего года минимальную пенсию в Украине увеличат с 1854 до 1934 гривен. В результате максимальная выплата увеличится на 800 гривен ‒ до 19340.