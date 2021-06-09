Киевский мост Метро "замер": стало известно о подозрительном предмете

Движение через мост Метро в среду перекрыли. Правоохранителям сообщили о находке у моста.
В Киеве в среду, 9 июня, на мосту Метро через Днепр было прекращено движение.
Причина прекращения движения – якобы минирование, сообщает Обозреватель со ссылкой на сведения полиции Киева.
По данным издания, на пешеходной зоне моста найден подозрительный предмет. На месте происшествия работали правоохранители.
Правоохранителям в среду сообщили, что возле моста Метро на пешеходной зоне найден подозрительный предмет, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.
Для проверки полученной информации на место происшествия выехали патрули полиции и следственно-оперативная группа.
Автор: Екатерина Присяжнюк