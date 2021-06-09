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Киевский мост Метро "замер": стало известно о подозрительном предмете

9 июня 2021, 14:44

Движение через мост Метро в среду перекрыли. Правоохранителям сообщили о находке у моста.

/ kyivmaps.com

В Киеве в среду, 9 июня, на мосту Метро через Днепр было прекращено движение.

Причина прекращения движения – якобы минирование, сообщает Обозреватель со ссылкой на сведения полиции Киева.

По данным издания, на пешеходной зоне моста найден подозрительный предмет. На месте происшествия работали правоохранители.

Правоохранителям в среду сообщили, что возле моста Метро на пешеходной зоне найден подозрительный предмет, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

Для проверки полученной информации на место происшествия выехали патрули полиции и следственно-оперативная группа.

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