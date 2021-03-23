Стало известно о решении по движению поездов в Киев, Одессу и Сумы

Украинцы смогут отправляться в Одессу, Киев и Сумы, несмотря на усиленный карантин / УНИАН

Несмотря на попадание Киева, Киевской, Одесской и Сумской областей в красную зону карантина, пассажирам не запрещено осуществлять высадку и посадку в этих городах. Железнодорожное движение с регионами ограничиваться не будет. При этом для Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областей по-прежнему будут действовать ограничения, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Как заявили в УЗ, несмотря на красную зону карантинных ограничений в Киеве, а также Киевской, Сумской и Одесской областях, железнодорожное движение с данными регионами прекращено не будет.

"Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлены специальные ограничения на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях", - сказали в компании.

Однако ограничения будут по-прежнему действовать для Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей. Туда УЗ готовится запустить специальные поезда.Читайте такжеТранспорт в красной зоне: Кабмин переложил ответственность на регионы

Движение поездов в красной зоне карантина

Где разрешена высадка и посадка пассажиров

Киев

Киевская область

Сумская область

Одесская область

Где запрещена высадка и посадка пассажиров

Ивано-Франковская область

Черновицкая область

Житомирская область

Закарпатская область

Билеты в направлении областей, где запретили высадку и посадку пассажиров, будут продавать после того, как Минздрав примет решение об исключении данных регионов из красной зоны.Читайте такжеВ красной зоне ужесточили требования карантина к жителям

"Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня "красных зон", - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

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