Стало известно о решении по движению поездов в Киев, Одессу и Сумы

Укрзализныця запустит спецпоезда в Ивано-Франковскую, Житомирскую, Черновицую и Закарпатскую области.
Несмотря на попадание Киева, Киевской, Одесской и Сумской областей в красную зону карантина, пассажирам не запрещено осуществлять высадку и посадку в этих городах. Железнодорожное движение с регионами ограничиваться не будет. При этом для Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областей по-прежнему будут действовать ограничения, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Как заявили в УЗ, несмотря на красную зону карантинных ограничений в Киеве, а также Киевской, Сумской и Одесской областях, железнодорожное движение с данными регионами прекращено не будет.
"Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлены специальные ограничения на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях", - сказали в компании.
Однако ограничения будут по-прежнему действовать для Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей. Туда УЗ готовится запустить специальные поезда.Читайте такжеТранспорт в красной зоне: Кабмин переложил ответственность на регионы
Движение поездов в красной зоне карантина
Где разрешена высадка и посадка пассажиров
- Киев
- Киевская область
- Сумская область
- Одесская область
Где запрещена высадка и посадка пассажиров
- Ивано-Франковская область
- Черновицкая область
- Житомирская область
- Закарпатская область
Билеты в направлении областей, где запретили высадку и посадку пассажиров, будут продавать после того, как Минздрав примет решение об исключении данных регионов из красной зоны.Читайте такжеВ красной зоне ужесточили требования карантина к жителям
"Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня "красных зон", - подчеркнули в пресс-службе предприятия.
Карантин в Украине
- Общенациональный карантин в Украине будет действовать на всей территории страны до 1 мая 2021 года согласно постановлению Кабмина.
- Минздрав 22 марта обновил разделение регионов на эпидемиологические зоны. В красной зоне – 7 областей: Закарпатская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская области, а также город Киев.
- Усиленный карантин в Киеве продлится с 20 марта по 9 апреля.
- Согласно решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС, в Киеве не будут останавливать работу метро и наземного транспорта. Однако наземные пассажирские перевозки будут работать с ограничениями и в условиях строгого соблюдения карантинных требований.