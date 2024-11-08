Комбрига РФ добили дронами: ВСУ уничтожили российского генерала-"мясника"

Павел Клименко устраивал "мясные штурмы", попутно зарабатывая деньги на войне.

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ВСУ уничтожили российского генерал-майора Павла Клименко / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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На фронте ликвидировали генерал-майора РФ Клименко

Комбриг РФ уничтожен в ходе атаки дронов

В Украине уничтожили российского генерал-майора Павла Клименко, который командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой армии страны-оккупанта РФ.

"Важным историям" удалось удостоверить личности его сестер, которые оставили комментарии к посту в паблике "Донбасс – сердце России". Позднее этот пост был удален. Сестра генерала Екатерина Клименко подтвердила информацию о его гибели изданию Astra.

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Об уничтоженном российском генерале сообщалось до начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда он служил в аннексированном Крыму. В мае 2024 года он получил звание генерал-майора.

Ранее издание Astra опубликовало расследование о том, что командиры этой бригады пытками принуждают подчиненных идти в "мясные штурмы", попутно зарабатывая деньги на войне России и Украины.

Именно там до смерти запытали "военкора" и пропагандиста Рассела Бентли. Чтобы скрыть следы преступления, тело Бентли взорвали.

В Петровской шахте, как выяснили журналисты, российских военных пытали за отказ идти на смертельные штурмы и в целях вымогательства зарплат и выплат за ранения.

Подробности ликвидации российского генерала-"мясника"

В свою очередь Telegram-канал "Досье шпиона" публикует документ с обстоятельствами гибели Клименко в оккупированной Донецкой области. В нем говорится, что 6 ноября в 19:30 генерал "в районе блокпоста населенного пункта Красногоровка во время перемещения с группой на мотоциклах подвергся огневому воздействию со стороны противника с применением FPV-дронов (камикадзе)".

FPV-дрон - что это такое FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия. Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу. Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями. И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны. В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода. В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

В результате Клименко получил ранение, был госпитализирован в городскую больницу № 14 Петровского района Донецка, получил первую помощь, был переведен в реанимацию, но не выжил. Предварительный диагноз: "минно-взрывная травма, тупая травма головы, закрытый перелом левой теменной кости, рваная рана затылочной теменной области слева, закрытый перелом правой бедренной кости".

/ t.me/dosye_shpiona

Ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили комполка-артиллериста — полковника ВС РФ. Российский оккупант принимал участие в боевых действиях не только в Украине, но и в Абхазии и на Северном Кавказе.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек". Уничтоженный оккупант Владимир Попов ("Кедр") был награжден орденами и медалями страны-агрессора.

Как сообщал Главред, ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.

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