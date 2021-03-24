Контрразведка СБУ поймала на Волыни белорусского шпиона

СБУ задержала агента КГБ Беларуси, который планировал переправку оружия в Беларусь.
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Волынской области гражданина Беларуси, завербованного белорусским Комитетом госбезопасности.
Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, по их данным кураторы из иностранной спецслужбы давали агенту задания по сбору информации о ситуации в приграничье, защищенности границы Украины, порядке охраны, техническом оснащении и личном составе пограничной службы, а также компромата на пограничников и таможенников.
"С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГПС Украины из числа секретоносителей", — говорят в СБУ.
Кураторы также требовали наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через границу.
"Эта деятельность среди прочего была нацелена на организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси", — подытожили в Службе безопасности.
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Задержанному предъявили подозрение по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.
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