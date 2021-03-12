Киберкопы задержали в Украине кураторов двух групп смерти в соцсетях

За последний месяц школьники в разных городах Украины пострадали от смертельного челленджа в Tik-Tok / volynnews.com

В последнее время Украиной прокатилась волна детских самоубийств. Подталкивают детей к суициду в том числе и в соцсетях. Украинская киберполиция задержала двух кураторов так называемых групп смерти. Ими оказались несовершеннолетние девочки, их направили на принудительное лечение.

Об этом сообщил главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

"Что касается кураторов, я хотел бы отметить, что Департамент киберполиции задержал двух таких кураторов - лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние: дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей", - сказал Сочка.

Одну девочку задержали в конце 2020 года в Киеве, другую – в 2021 году в Кривом Роге Днепропетровской области.

Отмечается, что ни один из участников курируемых ими групп смерти, к счастью, не покончил с собой.

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