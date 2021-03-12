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Киберкопы задержали в Украине кураторов двух групп смерти в соцсетях

12 марта 2021, 07:20

Курировали группы смерти две несовершеннолетние девочки 13-ти и 15-ти лет. Подростков направили на принудительное лечение.

Таблетки, самоубийство
За последний месяц школьники в разных городах Украины пострадали от смертельного челленджа в Tik-Tok / volynnews.com

В последнее время Украиной прокатилась волна детских самоубийств. Подталкивают детей к суициду в том числе и в соцсетях. Украинская киберполиция задержала двух кураторов так называемых групп смерти. Ими оказались несовершеннолетние девочки, их направили на принудительное лечение.

Об этом сообщил главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

"Что касается кураторов, я хотел бы отметить, что Департамент киберполиции задержал двух таких кураторов - лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние: дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей", - сказал Сочка.

Одну девочку задержали в конце 2020 года в Киеве, другую – в 2021 году в Кривом Роге Днепропетровской области.

Отмечается, что ни один из участников курируемых ими групп смерти, к счастью, не покончил с собой.

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Самоубийства детей в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • 16 февраля в городе Боярка в Киевской области две ученицы 7 класса лицея Гармония наглотались таблеток и отравились. Одна девочка умерла.
  • В школьном туалете рядом с девочками нашли таблетки Дротаверин - это аналог Но-шпы. Каждая из семиклассниц выпила по 40 штук за раз. Согласно инструкции, детям их можно употреблять не более четырех за несколько приемов.
  • Выяснилось, что школьницы выполняли челлендж из соцсети Tik-Tok, согласно которому нужно было выпить по 40 таблеток Дротаверина и "посмотреть, что будет".
  • 17 февраля в Умани две школьницы наглотались таблеток и попали в больницу. Известно, что восьмиклассницы принимали Дротаверин прямо в школе.
  • 18 февраля ужасный челлендж из Tik-Tok, в котором детей просят выпить много таблеток Дротаверина, добрался до Киева - в клинику Охматдет доставили 15-летнего киевлянина, который также наглотался таблеток.
  • 26 февраля в Сумах две 16-летние школьницы отравились таблетками, которыми наглотались в квартире Подростки были госпитализированы в областную детскую больницу.

соцсеть группа смерти новости Украины самоубийство
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