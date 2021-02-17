Челлендж на спор: известны новые детали смертельного отравления школьниц в Боярке

В Боярке две школьницы наглотались таблеток / Reuters

Две ученицы лицея Гармония в Боярке Киевской области, которые отравились таблетками Дротаверин, могли участвовать в челлендже на спор.

Согласно условиям, нужно было выпить сорок таблеток и посмотреть, что будет. Об этом рассказала одна из учениц лицея, передает Украина 24.

Что могло толкнуть подруг на такой опасный челлендж, остается загадкой. Лицеисты говорят, что обе неплохо учились, были общительны и открыты. По слухам, у одной из них были семейные проблемы.

Трагедия в Боярке произошла 16 февраля. Две семиклассницы купили в аптеке таблетки и наглотались их в школьном туалете.

"Когда употребляли последнюю таблетку, написали сообщение своим одноклассницам о том, что они употребляют сороковую таблетку, после этого одноклассницы подбежали к помещению туалета и нашли там девочек. Одна уже потеряла сознание. Медики после того, как приехали, констатировали ее смерть. Вторая еще была в сознании, но в тяжелом состоянии", - рассказала старшая инспектор отдела коммуникации полиции Киевской области Мария Дидковская-Бидюк.

В школьном туалете рядом с девочками нашли таблетки Дротаверин - это аналог Но-шпы. Каждая из семиклассниц выпила по 40 штук за раз. Согласно инструкции, детям их можно употреблять не более четырех за несколько приемов.

Справка. Дротаверин – лекарственное средство, обладающее спазмолитическим, миотропным, сосудорасширяющим, гипотензивным действием. В больших дозах нарушает предсердно-желудочковую проводимость, снижает возбудимость сердечной мышцы, может вызвать остановку сердца и паралич дыхательного центра. Обладает прямой кардиотоксичностью.

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