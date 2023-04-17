"Коварные планы россиян": Зеленский собрал важную Ставку

Представители разведки проинформировали о возможных действиях российских оккупантов в ближайший период.

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Владимир Зеленский / Офис президента

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на заседании Ставки заслушали информация об оперативной обстановке на передовой.

"Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности", - говорится в сообщении.

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Представители разведки проинформировали о возможных действиях российских оккупантов в ближайший период.

"Участники также рассмотрели вопросы обеспечения украинских военных вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Они проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов", - добавили в ОП.

К тому же, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой созданных бригад.

В заседании приняли участие:

руководитель ОП Андрей Ермак,

начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов,

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

премьер-министр Денис Шмыгаль,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

командующие родами войск и оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие члены Кабмина, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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