Зеленский провел важнейшее заседание Ставки: все подробности

Руководство разведки проинформировало о возможных действиях россиян в ближайшей перспективе.

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Владимир Зеленский / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Офис президента Украины

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на Ставке участники заслушали доклад об общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.

Руководство разведки проинформировало о возможных действиях россиян в ближайшей перспективе.

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Кроме того, участники проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами. Они также продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад Сил обороны.

Среди прочего, участники Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.

В заседании приняли участие:

руководитель ОП Андрей Ермак,

начальник ГУР Кирилл Буданов,

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

премьер-министр Денис Шмыгаль,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

командующие родами войск и оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие члены Кабмина, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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