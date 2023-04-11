Зеленский провел важнейшее заседание Ставки: все подробности

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на Ставке участники заслушали доклад об общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск.
Руководство разведки проинформировало о возможных действиях россиян в ближайшей перспективе.
Кроме того, участники проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами. Они также продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад Сил обороны.
Среди прочего, участники Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.
В заседании приняли участие:
- руководитель ОП Андрей Ермак,
- начальник ГУР Кирилл Буданов,
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- премьер-министр Денис Шмыгаль,
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- командующие родами войск и оперативных направлений.
В заседании Ставки также приняли участие члены Кабмина, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Подготовка контрнаступления ВСУ
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.
Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".
Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.
Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.
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