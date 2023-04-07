В разведке узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

Рассмотрены меры по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.

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Владимир Зеленский обсудил ключевые направления плана обороны / Коллаж фото Офис президента, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности", — сообщает пресс-служба Офиса президента.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период.

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Кроме того, сообщает пресс-служба, "члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.

"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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