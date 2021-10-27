Красная зона карантина: какие ограничения будут в Киевской области с 30 октября

Киев и киевская область в "красной" зоне с 30 октября / коллаж Главред

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Киевскую область в "красную" зону. В области будут действовать ужесточенные правила карантина.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, ограничения вступят в действие с 30 октября.

Красная "зона": ограничения в Киевской области

По новым правилам в красной карантинной зоне запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа учебных заведений, кроме заведений, где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры;

работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).

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Кроме киевской области, новые ограничения вступят в силу в Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях. Карантинные правила не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Читайте такжеБез прививки или теста не пустят: вслед за Запорожьем транспорт в Киеве и Днепре станет не для всехСтоит отметить, что согласно данным Минздрава на утро среды, 27 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 22 574 человек. Из них 1 532 детей и 399 медицинских работника. За прошедшие сутки госпитализировали 5 925 человек, выздоровели 11 593 людей.