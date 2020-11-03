КСУ оценит конституционность закона о языке: запланировано закрытое заседание

Заседание Палаты Конституционного суда состоится во вторник, 3 ноября.
Во вторник, 3 ноября, Конституционный Суд Украины планирует продолжить рассмотрение вопроса конституционности Закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Об этом говорится в повестке дня заседаний КСУ, который размещен на сайте суда.
Начало закрытой части пленарного заседания Палаты Конституционного Суда запланировано на 10:00.
"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (закрытая часть пленарного заседания)", - отмечается в повестке дня КС.
Читайте такжеВерховный суд обязал Зеленского говорить только на украинском
Закон об украинском языке - что было ранее
- 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка. Депутаты отдали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.
- Этот закон определяет украинский язык как единственный государственный, а также перечисляет тех граждан, кто владеть им обязан.
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка в качестве государственного.
- 21 июня 2019 в КСУ поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности Закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- Один из авторов представления, народный депутат 7-8 созывов от Оппозиционного блока Александр Долженков на заседании заявил, что закон был принят с нарушением процедуры, а также дискриминирует нацменьшинства.
- В феврале 2020 года экс-глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что ведомство не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке.
- В марте 2020 года спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада рассмотрит законопроекты, которыми предусматриваются изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.