КСУ оценит конституционность закона о языке: запланировано закрытое заседание

Конституционный суд Украины возьмется за языковой закон / УНИАН

Во вторник, 3 ноября, Конституционный Суд Украины планирует продолжить рассмотрение вопроса конституционности Закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом говорится в повестке дня заседаний КСУ, который размещен на сайте суда.

Начало закрытой части пленарного заседания Палаты Конституционного Суда запланировано на 10:00.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (закрытая часть пленарного заседания)", - отмечается в повестке дня КС.

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