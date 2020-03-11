Разумков анонсировал изменения в закон об украинском языке

Дмитрий Разумков / УНИАН

Верховная Рада рассмотрит законопроекты, которыми предусматриваются изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, есть несколько законопроектов относительно изменений в закон о языке, как минимум один из них уже прошел комитет.

"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал Разумков в эфире телеканала 112 Украина.

Как известно, закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу 16 июля 2019 года. 6 декабря Венецианская комиссия решила, что документ не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств.

Напомним, закон Об обеспечении функционирования украинского языка парламент принял в апреле 2019 года. Осенью прошлого года стало известно, что у Зеленского передумали пересматривать закон о языке.

10 декабря "слуга народа" Максим Бужанский заявлял, что внес в Раду законопроект, в котором говорится о том, чтобы признать языковой закон утратившим силу.

В феврале 2020 года экс-глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что ведомство не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке.