Бородянский рассказал, что будет с квотами и законом о языке

Украинскому языку в Украине быть / УНИАН

Министерство культуры, молодежи и спорта не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке. Об этом заявил глава ведомства Владимир Бородянский, который ранее высказался о гастролях украинских артистов в РФ.

"Мы не будем инициировать пересмотр закона о языке", - сказал министр в интервью РБК-Украина.

Кроме того, Бородянский заявил, что не считает необходимым пересматривать языковые квоты.

"Я не считаю, что это необходимо сегодня. Министерство не будет этого инициировать", - сказал он.

Как известно, 13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому в общем недельном объеме вещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

В сентябре 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский прокомментировал языковые квоты в Украине. По его словам, ранее он был критиком этой идеи, но изменил свое мнение.

"Я всегда считал, что квотирование – это такой инструмент (даже внутри у нас было очень много споров)... Но это работает. Я признаю, что языковое квотирование сработало в нашей стране. И да, я считаю, что это на сегодня оказалось эффективным механизмом развития украинского языка", - заявил тогда Бородянский.

Кроме того, осенью прошлого года стало известно, что у Зеленского передумали пересматривать закон о языке, который Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года.