"Нормируют отношения с врагом": Бородянский высказался о гастролях украинских артистов в РФ

Владимир Бородянский / УНИАН

Глава Минкульта Украины Владимир Бородянский, который ранее дал добро на выступления украинских спортсменов в РФ, высказал свое мнение относительно гастролей украинских артистов в Российской Федерации.

По его словам, культурная сфера влияет на нормирование отношений между странами.

"У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать – это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться", - сказал Бородянский в интервью РБК-Украина.

В то же время у министра нет ответа на вопрос, какой инструмент может сделать это нормирование невозможным.

"Относительно запретов, санкций и прочее – это сложный вопрос, потому что запрещать – это неправильно, я считаю", - отметил Бородянский.

По мнению главы Минкульта, дополнительный налог на заработок украинских артистов в России не является хорошим решением.

"Мне не очень нравится эта история с дополнительными налогами, честно говоря. Потому что это значит, что можно откупиться", - резюмировал Бородянский.

Читайте такжеЛюди думают ж*пой: Кондратюк высказался о гастролях в Украине фанатов ПутинаНапомним, глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал продление запрета на российские социальные сети и медиа в Украине. По его словам, весной заканчивается срок запрета на российские соцсети и медиа в Украине, и его ведомство намерено инициировать продолжение их блокировки.