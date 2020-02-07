"Нужны баллы": Бородянский дал добро выступлениям украинских спортсменов в РФ

У спортсменов нет выбора, выступать или не выступать за границей, считает Владимир Бородянский.
Украинские спортсмены должны выступать, в том числе и на территории государства-агрессора, заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.
По его мнению, участие украинских спортсменов в соревнованиях в России необходимо для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире,
"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", - сказал Бородянский на пресс-конференции в Киеве.
Он считает, что у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать за границей, ведь если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов, что ограничивает его возможности бороться за медали.
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"Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора", - добавил Бородянский.
Напомним, ранее разгорелся скандал после решения сборной Украины по художественной гимнастике выступить в РФ.