"Нужны баллы": Бородянский дал добро выступлениям украинских спортсменов в РФ

Владимир Бородянский / Лига.нет

Украинские спортсмены должны выступать, в том числе и на территории государства-агрессора, заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

По его мнению, участие украинских спортсменов в соревнованиях в России необходимо для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире,

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", - сказал Бородянский на пресс-конференции в Киеве.

Он считает, что у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать за границей, ведь если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов, что ограничивает его возможности бороться за медали.

Читайте также"Хохлоблювотина": в Федерации гимнастики оправдались за участие в соревнованиях в РФ

"Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора", - добавил Бородянский.

Напомним, ранее разгорелся скандал после решения сборной Украины по художественной гимнастике выступить в РФ.