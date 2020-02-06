"Москальские подстилки": в Сети оценили решение сборной Украины по художественной гимнастике выступить в РФ

Ева Мелещук / ukraine-rg.com.ua

Представительницы сборной Украины по художественной гимнастике планируют участвовать в соревнованиях, которые пройдут в Москве.

В частности, на турнире в России собираются выступать украинские гимнастки Ева Мелещук и Кристина Пограничная.

Об этом сообщил Instagram национальной команды. "Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Евы Мелещук и Кристины Пограничной в Гран-при по художественной гимнастике, Москва", - говорится в сообщении в Instagram национальной сборной.

Международный турнир в столице России Гран-при Москва 2020 пройдет с 7 по 9 февраля. Стоит отметить, что в соревнованиях будут принимать участие представители более чем 30 стран.

При этом пользователи в Сети неоднозначно восприняли новости о планах поездки украинских спортсменок на соревнования в Россию. Нашлись как сторонники, так и яростные противники такого решения:

"Верное решение, молодцы", "Здорово! Ждем девочек в Москве", "Девченки удачи вам", "Їдемо до окупантів та спортивних шахраїв? Спорт вне пАлитики?", "Який сором! Москальські підстилки, а не спортсмени! Ані честі, ані сумління! Мельдонію прихопіть, бо інакше там не сдюжаєте", - прокомментировали новости пользователи.

Напомним, ранее Украина заявила протест Японии из-за участия спортсменов "ДНР" в турнире по каратэ.