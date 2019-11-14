Дипскандал с Японией: Украина протестует из-за участия спортсменов "ДНР" в турнире по каратэ

Японии направлена нота в связи с участием представителей "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ" в Токио.

Как рассказали в посольстве Украины в Японии, во время разговора с представителями "всемирной федерацией каратэномичи" был подтвержден факт приглашения для участия в турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области.

"В рамках мер дипломатического реагирования посольство привлекло внимание МИД Японии к этому факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны. Посольство Украины продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого случая", - подчеркивается в сообщении в Facebook посольства.

Читайте также"Бесславные ублюдки": опубликовано видео с пьянствующими экс-главарями "ДНР"Также в посольстве добавили, что "всемирная федерация каратэномичи" является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.

Как подчеркнул в комментарии Обозревателю пресс-атташе Украинской федерации каратэ Игорю Левенштейн, Всемирная федерация каратэномичи (KWF), которая проводила турнир, никак не связана с традиционным каратэ.

"Это узкое ответвление, по сути, представляет отдельный вид спорта, не слишком популярный в мире. У него нет шансов даже в ближайшей перспективе быть включенным в олимпийскую программу. Однако сам факт участия некой "команды ДНР" в международных соревнованиях неприятно удивляет и требует реакции, как минимум со стороны наших дипломатов", – отметил Левенштейн.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине продолжает действовать партия во главе с главарем "ДНР" Пушилиным.