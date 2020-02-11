В Украине продлят запрет на российские соцсети и медиа

Запрет на российские соцсети действует в Украине с 2017 года / iquxi.sascha.ru

Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, который ранее дал добро выступлениям украинских спортсменов в РФ, анонсировал продление запрета на российские социальные сети и медиа в Украине.

По его словам, весной заканчивается срок запрета на российские соцсети и медиа в Украине, и его ведомство намерено инициировать продолжение их блокировки.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно", - сказал Бородянский в интервью РБК-Украина.

Напомним, в мае 2017 года пятый президент Петр Порошенко своим указом №133/2017 ввел санкции против ряда физических и юридических лиц, тем самым начав запрет российских сайтов в Украине. В списке оказались и ряд российских сайтов и интернет-сервисов, среди которых Яндекс, Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru. Тем не менее, пользователям не составило труда обойти блокировку. Так в Украине началась эра анонимайзеров – VPN-сервисов и приложений для телефонов и веб-браузеров.

Глава совета Ассоциации Телекоммуникационная палата Украины Татьяна Попова считает, что блокировка российский сайтов в Украине оказалась малоэффективной. По ее словам, большое количество украинцев перестало пользоваться российскими ресурсами из патриотических соображений, а не потому что к ним заблокирован доступ.

"Я вообще не вижу эффективности таких мер, как блокировка. Тем более, что такой инструмент, как социальные сети, уже утратил свою актуальность – люди ищут другие, более современные формы общения и переходят в мессенджеры", - рассказала Попова Главреду.