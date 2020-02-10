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"Никаких российских соцсетей": отменят ли запрет на ВК и Одноклассники в Украине

Анастасия Заремба

журналист

10 февраля 2020, 06:49

Уже с мая 2020 года в Украине могут снова открыто заработать российские соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Часть политиков желает продлить бан, а эксперты говорят, что в этом нет смысла.

соцсети, Яндекс, Вконтакте, Одноклассники 2
В мае ВКонтакте и Одноклассники могут снова разблокировать / Reuters

В середине мая 2017 года пятый президент Петр Порошенко своим указом ввел санкции против ряда физических и юридических лиц, тем самым начав запрет российских сайтов в Украине.

Указом №133/2017 были введены санкции против 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

В списке оказались и ряд российских сайтов и интернет-сервисов, среди которых Яндекс, Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru.

Обоснованием запрета соцсетей называлось распространение пророссийской пропаганды, доступные спецслужбам РФ персональные данные украинских пользователей, в том числе, и геолокации военных на Донбассе, а также потому, что в именно в этих соцсетях появлялись сомнительные группы для подростков (например, такие как "Синий кит").

Как обходят блокировку

Запрет соцсетей должен был действовать три года – все это время украинские провайдеры должны были блокировать доступ украинских пользователей к этим ресурсам.

Тем не менее, пользователям не составило труда обойти блокировку. Так в Украине началась эра анонимайзеров – VPN-сервисов и приложений для телефонов и веб-браузеров. Поначалу операторы интернет-связи, хоть и с задержкой, но блокировали их, однако с середины июля прошлого года проищошли перемены - пользователю Вконтакте скачать на андроид приложение достаточно для того, чтобы без помех им пользоваться: ВКонтакте ВПН встроила прямо в приложение для телефонов, чем по факту нивелировала блокировку ресурса. Также без проблем с помощью VPN можно попасть и в Одноклассники.

Примечательно, что за все время блокировки соцсетей, количество их посещений украинскими пользователями существенно не уменьшается. Так, по данным исследования интернет-аудитории Украины от 23 января проведенное Factum Group Ukraine на заказ ІнАУ, Одноклассники заняли 5 место в рейтинге, поисковик Яндекса оказался на 6 позиции, а ВКонтакте расположился на 9 месте списка топ-25 сайтов, наиболее посещаемых украинцами. 

Несмотря на блокировку, Одноклассники, Яндекс и ВК продолжают пользоваться популярностью

Более того, Одноклассники показывают стабильный рост аудитории три месяца подряд, а еще один российский мессенджер - Telegram Павла Дурова - поделил пятое место с Facebook в списке самых популярных приложений на Android.

Украинцы достаточно консервативны - в самых популярных приложениях есть WhatsApp и даже Skype

Примечательно, что несмотря на то, что власти в России бросили все силы на блокировку программы, попытка полностью провалилась как на техническом, так и на идеологическом уровне: Телеграм работал с перебоями всего несколько дней, а вскоре выяснилось и то, что, несмотря на блокировку Роскомнадзора, им продолжают пользоваться все: от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова до Александра Жарова, главы самого Роскомнадзора.

Блокировка ВК - когда снимут?

В 2019 году Порошенко на три года продлил действие санкций еще для 294 юридических и 848 физических лиц, после чего в обновленном списке из вышеперечисленных сайтов остался только Яндекс и все его сервисы. Поэтому, если санкции СНБО от 2017-го не будут продлены, уже в мае этого года российские соцсети могут снова стать общедоступными в Украине.

Около месяца назад, на сайте электронных петиций президента было зарегистрировано обращение о продлении блокировки российских соцсетей в связи с тем, что эти "сети могут распространять дезинформацию и подстрекать людей к сепаратистким действиям". Однако, чтобы ее рассмотрел президент, ей необходимо набрать минимум 25 тысяч голосов, а на данный момент ее поддержали чуть больше 200 человек.

Петиции о разблокировании или продления блокировки соцсетей регулярно появляются на сайте президента

Спустя неделю после этого на сайте появилась петиция, автор которой, наоборот, просит гаранта возобновить работу запрещенных ресурсов, так как многие из них "очень нужны для украинцев" и не "приносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом". И у нее шансов быть рассмотренной намного больше, чем у предыдущей – ее уже поддержали около 2700 человек.

Эксперты же признают, что блокировка во многом себя не оправдала.

"Какая-то эффективность от этой блокировки могла быть, если бы оперативно с ней шли какие-то разъяснения. То, что мы сегодня без плагинов не можем пользоваться Яндексом, только нам в ущерб, поскольку если мы ищем культурологическую, научно-техническую информацию на русском языке, Яндекс здорово помогает. Запрет же ничего не дал - на все, что хочется, можно зайти без проблем по VPN", - рассказал Главреду замдиректора по информбезопасности компании IQUSION Геннадий Гулак.

Читайте такжеУкраинцы активно пользуются запрещенными ВК и ОдноклассникамиВ свою очередь, глава совета Ассоциации Телекоммуникационная палата Украины Татьяна Попова отмечает, что после отмены санкций провайдеры просто перестанут блокировать эти сайты и если раньше вы, к примеру, получали к ним доступ через VPN, то теперь и он не понадобится. При этом, по ее словам, блокировка, как показала практика, малоэффективна.

"С моей точки зрения продление запрета соцсетей – занятие достаточно бесполезное. Безусловно, количество людей, которые посещали и продолжают посещать российские социальные сети значительно уменьшилось, но большая часть людей сделала это, исходя из патриотических соображений, а не потому что к ним заблокирован доступ. Я вообще не вижу эффективности таких мер, как блокировка. Тем более, что такой инструмент, как социальные сети уже утратил свою актуальность – люди ищут другие, более современные формы общения и переходят в мессенджеры", - рассказала Попова Главреду.

"Полный консенсус с Европейской Солидарностью"

И хотя сам Зеленский во время президентской гонки критиковал предыдущую власть за этот запрет, поскольку он лишь привел к тому, что украинцы стали чаще обходить запрет на российские сайты, в профильном комитете Рады нас заверили, что санкции намереваются продлить. 

"Позиция, большинства членов нашего комитета, да и фракции Слуга народа, состоит, конечно же, в том, что санкции должны быть продлены, - рассказал Главреду народный депутат, замглавы комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. - Если будет необходимость сделать по этому поводу какое-то заявление, то я буду этот вопрос поднимать и мы будем это обсудим на комитете".

По его словам, он помнит, что скоро истекает срок конца санкций.

"В этом плане на уровне депутатов нашей фракции в комитете полный консенсус, также, как и у депутатов от Европейской Солидарности. Потому мы точно пойдем по процедуре – никакие российские соцсети мы возвращать не собираемся", - сказал Потураев.

Анастасия Заремба

СНБО санкции запрет Петр Порошенко Яндекс ВКонтакте блокировка Одноклассники Никита Потураев
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