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Кто чаще всего умирает от COVID-19 - ученые назвали самых уязвимых к вирусу людей

8 декабря 2021, 12:17
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Ученые провели масштабное исследование.

коронавирус, больница
Они втрое чаще попадают в больницу из-за COVID-19 / Фото Reuters

Ученые Манчестерского университета в Великобритании выяснили, что люди с психическими расстройствами, например, с шизофренией в пять раз чаще умирают от коронавируса.

Кроме того, они втрое чаще попадают в больницу из-за COVID-19, говорится в журнале Molecular Psychiatry.

Исследователи проанализировали данные 1925 человек, страдающих шизофренией или другими психотическими расстройствами, 1483 пациентов с биполярным расстройством и 41 448 человек с депрессивным расстройством.

В ходе исследования 16 282 человек получили положительный результат тестов на COVID-19, 2885 были госпитализированы и 1081 умерли.

Читайте такжеНазваны сроки новой волны коронавируса в УкраинеВыяснилось, что для людей с психотическими расстройствами опасность умереть от COVID-19 была в 4,84 раза выше, чем для людей без тяжелых психических заболеваний.

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Риск смерти от COVID-19 был на 3,76 выше у людей с биполярным расстройством и на 1,99 выше у людей с депрессивным расстройством. Среди людей с COVID-19 и психотическими или биполярными расстройствами доля госпитализаций составила 35,8 и 37,3% соответственно по сравнению с 16,6% среди людей без тяжелых психических заболеваний.

Среди пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы, более половины людей с психотическими расстройствами – 52,6% – умерли по сравнению с 37,5% среди тех, у кого не было серьезных психических заболеваний.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко рассказала, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро размножается и способен за короткое время "малой дозой" поразить большое количество человек. Она объяснила, что эта мутация вызывает обеспокоенность у медиков.

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Автор: Сергей Кущ
viber
смертность коронавирус
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