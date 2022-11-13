Куса ответил, перенесется ли война на территорию России

Илия Куса предполагает, что война продлится до конца 2023 года / Главред, УНИАН

Российско-украинская война может продлиться до конца следующего года. Но предусловий для ее переноса на территорию России нет. Такое мнение озвучил во время чата на Главреде эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса, отвечая на вопрос, когда закончится война.

"Я думаю, что до конца следующего года война еще будет идти. Мне сложно давать такие прогнозы, это гадание на кофейной гуще", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, в какой конфигурации должна существовать Россия, чтобы не представлять угрозу Украине, своим соседям и миру, Куса заявил, что возможны два варианта.

"Существует только две формы, в которых Россия не будет представлять угрозу другим: либо в форме демократического государства и настоящей федерации, то есть децентрализованной, либо в форме разных государств, - отметил он.

По мнению Кусы, пока в России будет жива путинская политическая и идеологическая система, украинцам придется жить, так же, как Израилю – в состоянии войны.

Также он отмечает, что в России пока нет предпосылок для гражданской войны.

"Россия – сложная многонациональная страна, где есть противоречия конфессионального, политического характера и другие. Но пока есть сильное централизованное государство, я не думаю, что в России нечто подобное произойдет. Как только российское государство начнет рушиться, такие риски возникнут во многих национальных республиках. И не в славянской части России, а на Кавказе", - отметил Куса.

Также он не верит, что война перенесется на территорию России, а врага придется "добивать" в Москве.

"У нас нет на это ресурсов, да и необходимости в этом нет. Тем более в наших условиях, когда мы и так потрепаны войной. Идти еще куда-то, тем более, в Россию – зачем? Я не вижу ни предпосылок для этого, ни готовности западных стран помочь в этом, ни у нас ресурсов для этого", - отметил он.

Дальнейшие перспективы войны: контекст

12 ноября в интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что до конца 2023 года возможно освободить всю территорию Украины, хоть это будет сложно - все будет зависеть от темпов поставок вооружений от западных партнеров.

В то же время, российский оппозиционный политик, журналист Игорь Яковенко заявил Главреду, что Россия повторит судьбу СССР: она окончательно развалится, а преемника Путина не будет.

Украине нужно, чтобы в России разгоралась смута, а противостояние главы Кремля Владимира Путина с российскими генералами усиливалось, считает Игорь Яковенко.

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