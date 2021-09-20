Ляшко назвал причину 99% летальных случаев от COVID-19 в Украине

Виктор Ляшко рассказал о летальности от коронавируса / УНИАН

В Украине более 99% скончавшихся от последствий коронавируса не были вакцинированы. Об этом заявил министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко и добавил, что на это указывают данные последних трех месяцев.

"Сегодня COVID-19 - это пандемия невакцинированных людей. Мы сделали анализ, что происходит в стране с 15 июня по 15 сентября ... 99,2% летальных случаев - это невакцинированные люди, которые были госпитализированы и потеряли свою жизнь", - сказал Ляшко в эфире Свобода слова.

Министр напомнил, что сейчас в Украине доступны 11 миллионов доз вакцины против коронавируса, а каждый желающий украинец может записаться на прививку любой вакциной.

Отметим, ранее в Минздраве заявили, что в Украине по состоянию на понедельник, 20 сентября, в целом превышен уровень заболеваемости коронавирусом.

При норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 137 (превышение в 1,83 раза).

Реклама

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (328), Луганской области (296) и Тернопольской области (220).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с понедельника, 20 сентября, вступили в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне.