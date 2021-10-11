Ляшко признал, что в Минздраве ошиблись с датами наступления новой волны COVID-19

Виктор Ляшко / УНИАН

Очередная волна эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине cтартовала гораздо раньше, чем прогнозировали в Минздраве. И по своему уровню она уже практически достигла показателей осени минувшего года. Об этом заявил руководитель Минздрава Виктор Ляшко в интервью "Голос Америки".

Как говорит чиновник, на данный момент ближе всего к "красной" зоне по коронавирусу приблизилась Херсонская область, а не западные регионы страны, как того ждали аналитики.

"Мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021 года. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая самая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", − объяснил министр.

Как говорит Ляшко, новый виток эпидемии COVID-19 сильнее всего бьет по тем людям, которые либо не переболели COVID-19, либо не вакцинировались о коронавируса.

"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет иммунонезащищенных людей - тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", - заявил чиновник.

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Напомним, в Украине с 20 сентября вступили в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

При желтом уровне действуют следующие карантинные ограничения:

Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

Не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадатных метров площади и тому подобное.

До того правительство Украины приняло решение продолжить адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.