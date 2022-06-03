УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Любовница Путина Кабаева, основатель "Яндекса" и русские палачи Бучи: кто попал под новые санкции ЕС

3 июня 2022, 17:15

Алина Кабаева, дети Дмитрия Пескова, основатель Яндекса и приспешники России в Херсонской области - ЕС опубликовал подробности шестого пакета санкций.

Путин, Кабаева
Владимир Путин и Алина Кабаева / ua.depositphotos.com и instagram.com/sevakrivoshapova

В шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (которые ‒ наказание за войну РФ с Украиной) включили вероятную сожительницу российского диктатора Путина ‒ бывшую гимнастку Алину Кабаеву, а также семью путинского спикера Дмитрия Пескова. Детали санкций были опубликованы на портале "Официальный журнал ЕС".

"3 июня мы добавляем в наши санкционные списки тех, кто несет ответственность за развязывание этой неоправданной войны и военные преступления, совершенные в Буче и Мариуполе, добавляем людей из военной и экономической элиты, тех, кто тесно связан с Путиным и поддерживает его незаконную агрессию против украинского народа", — заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Также под персональные санкции попали:

  • основатель "Яндекса" Аркадий Волож;
  • военнослужащие из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии РФ, которые совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче (Киевская область);
  • начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев;
  • супруга главы российской сталелитейной компании "Северсталь" Александра Мордашова;
  • руководитель Роскомнадзора Андрей Липов;
  • "назначенный" российскими оккупантами так называемый "руководитель" Херсонской облгосадминистрации Владимир Сальдо, его "заместитель" Кирилл Стремоусов, а также "мэр" Мелитополя Галина Данильченко;
  • журналисты пропагандистского агентства РИА Новости;
  • владелец "Независимой Нефтегазовой компании" Эдуард Хуйданатов и многие другие.

Читайте такжеЕвросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России: список ограничений

Санкции против России

Напомним, ранее на сайте американского Минфина появилось сообщение о том, что власти США увеличил санкционные ограничения на лиц из окружения Путина, русских чиновников и спикера русского МИД Марии Захаровой.

Также под дополнительные санкции попал человек, которого СМИ называют "кошельком" и кумом диктатора Путина - Сергей Ролдугин.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", ‒ заявили чиновники Минфина.

До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Евросоюз Алина Кабаева санкции против России Дмитрий Песков
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:15

Любовница Путина Кабаева, основатель "Яндекса" и русские палачи Бучи: кто попал под новые санкции ЕС

17:15

Деньги будут литься рекой: 4 знака зодиака ждет богатство в июне 2022Видео

17:13

"Вы что, конченые?": Кошевой со слезами на глазах наехал на знакомых из родного ЛуганскаВидео

17:10

"Крым и культура вне политики": Фагот жестко раскритиковал Гребенщикова за его прошлые путинские нарративыВидео

17:09

Центрально-восточная Европа поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС - опросВидео

Реклама
16:58

Бои под Северодонецком: ВСУ отбросили оккупантов от двух населенных пунктовВидео

16:43

ЕС поставит Венгрию на место: эксперт объяснил, как ответить на шантаж ОрбанаВидео

16:35

Россия "достигла определенных результатов" в Украине: Песков о том, сколько будет длиться спецоперацияВидео

16:32

"Сирийского мясника" Дворникова отстранили от командования оккупантами в Украине - CIT

16:15

Право вето для Венгрии в ЕС: почему о нем проще заявить, чем сделатьмнение

16:13

"Он находится в военном состоянии": Кошевой рассказал о тяжелой встрече с Зеленским во время войныВидео

15:59

Россия вербует наемников в "ЛДНР": сколачивает ДРГ и забрасывает в тыл УкраиныВидео

15:59

"Боится разозлить Путина": Гордон прошелся по журналистке, которая сочувствует Украине

15:48

Стоит до трех сотен гривен: в Украине активно продают услугу "постоять в очереди на заправке"

15:43

"Это как попасть в западный Берлин": пленные боевики "ЛДНР" отказываются от обменаВидео

14:59

Невероятно вкусный и хрустящий рулет из трех ингредиентов за 10 минут: простой рецептВидео

14:54

Звонки убийце Путину, "дырявые" санкции, "мычание" и "трусость": Грибаускайте резко высказалась в адрес Запада

14:42

"Донецкого котла" не будет: Гиркин закатил истерику из-за провала Россией второго этапа войныВидео

14:21

Поляки убеждены, что РФ атакует страны Евросоюза, а венгры - не верят: новый опрос

14:19

Вернулись в СССР: в оккупированном Бердянске люди остались без денег и связи и меняют вещи на еду

Реклама
14:04

Турция незаконно покупает украденное в Украине зерно - посолВидео

13:38

Злятся, что украинцы ездят по миру: русские в бессильной ярости крадут магниты с холодильников - СБУ

13:38

Германия боится помогать Украине в войне с РФ: избегает начала третьей мировой войныВидео

13:22

"Штурмовали" военкомат 5 раз, родителям звонили уже с фронта: братья из Ровно погибли на войнеВидео

13:20

Как Украине снять угрозу вторжения из Беларусимнение

13:15

Бойцы ВСУ быстро и надежно ликвидировали российских десантников, творивших зверства под КиевомВидео

13:08

Ретроградный Сатурн для всех знаков: у кого на полгода будут заморожены все доходы и планы, а кому светит удачаВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 4 июня 2022: Львам – везение, Девам – интриги, Скорпионам – расходыВидео

12:52

Притворилась мертвой: на Киевщине рашисты жестоко расстреляли 13-летнюю девочку, она чудом спасласьВидео

12:16

"Просился домой, хотел холодца": поучительная история 21-летнего пленного оккупанта-контратникаВидео

12:14

28 оккупантов отправили в ад: ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеиВидео

11:35

Экс-депутату Госдумы Невзорову с женой дали украинское гражданство

11:34

Заявления для американцев: почему не стоит искать "зраду" в риторике СШАмнение

11:22

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России: список ограничений

11:08

Бойцы ВСУ за границей обучаются стрелять из мощного оружия HIMARS - журналист Пентагона

11:05

Оккупанты убили шестерых человек в Мариуполе для съемки пропагандистского роликаФотоВидео

11:00

"Заработали миллионы на олигархах РФ": The Rolling Stone назвал артистов, развлекавших людей Путина

10:59

Под Харьковом "пропали" 40 человек из разведроты боевиков "ЛНР"

10:39

В Китае желают помочь России, но боятся санкций Запада - The Washington Post

10:31

Тонны овощей выбросили на блокпосту РФ: оккупанты не пускали фермеров в Запорожье – те устроили протестВидео

Реклама
10:24

В РФ не знают, что делать с захваченными территориями на юге Украины – ISWВидео

10:03

"Ему не жалко никого": психиатр объяснил, почему Путин хочет покорить Украину

09:55

РФ не достигла ни одной стратегической цели за 100 дней войны – разведка БританииВидео

09:44

В Польше изменили правила для беженцев из Украины: некоторым придется вернуть деньги

09:18

Запоздалое признание: почему Меркель резко заговорила о преступлениях Путинамнение

09:10

"Украина имеет право определять, как отвечать на агрессию РФ" – Госдеп о применении оружия от СШАВидео

08:58

Ракеты полетят в Крым аж бегом: Арестович объяснил, будут ли ВСУ атаковать армию РФ на полуострове

08:38

Гороскоп на сегодня, 3 июня 2022: Львам – вещие сны, Стрельцам – опасные авантюры, Водолеям – разочарованиеВидео

08:21

ВСУ заставили оккупантов отступить на четырех направлениях – ГенштабВидео

08:20

РФ теряет на войне в Украине 250-400 человек каждый день – Арестович

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять