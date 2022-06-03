Любовница Путина Кабаева, основатель "Яндекса" и русские палачи Бучи: кто попал под новые санкции ЕС

Владимир Путин и Алина Кабаева / ua.depositphotos.com и instagram.com/sevakrivoshapova

В шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (которые ‒ наказание за войну РФ с Украиной) включили вероятную сожительницу российского диктатора Путина ‒ бывшую гимнастку Алину Кабаеву, а также семью путинского спикера Дмитрия Пескова. Детали санкций были опубликованы на портале "Официальный журнал ЕС".

"3 июня мы добавляем в наши санкционные списки тех, кто несет ответственность за развязывание этой неоправданной войны и военные преступления, совершенные в Буче и Мариуполе, добавляем людей из военной и экономической элиты, тех, кто тесно связан с Путиным и поддерживает его незаконную агрессию против украинского народа", — заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Также под персональные санкции попали:

основатель "Яндекса" Аркадий Волож;

военнослужащие из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии РФ, которые совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче (Киевская область);

начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев;

супруга главы российской сталелитейной компании "Северсталь" Александра Мордашова;

руководитель Роскомнадзора Андрей Липов;

"назначенный" российскими оккупантами так называемый "руководитель" Херсонской облгосадминистрации Владимир Сальдо, его "заместитель" Кирилл Стремоусов, а также "мэр" Мелитополя Галина Данильченко;

журналисты пропагандистского агентства РИА Новости;

владелец "Независимой Нефтегазовой компании" Эдуард Хуйданатов и многие другие.

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Санкции против России

Напомним, ранее на сайте американского Минфина появилось сообщение о том, что власти США увеличил санкционные ограничения на лиц из окружения Путина, русских чиновников и спикера русского МИД Марии Захаровой.

Также под дополнительные санкции попал человек, которого СМИ называют "кошельком" и кумом диктатора Путина - Сергей Ролдугин.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", ‒ заявили чиновники Минфина.

До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

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