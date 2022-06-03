Любовница Путина Кабаева, основатель "Яндекса" и русские палачи Бучи: кто попал под новые санкции ЕС

Алина Кабаева, дети Дмитрия Пескова, основатель Яндекса и приспешники России в Херсонской области - ЕС опубликовал подробности шестого пакета санкций.
В шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (которые ‒ наказание за войну РФ с Украиной) включили вероятную сожительницу российского диктатора Путина ‒ бывшую гимнастку Алину Кабаеву, а также семью путинского спикера Дмитрия Пескова. Детали санкций были опубликованы на портале "Официальный журнал ЕС".
"3 июня мы добавляем в наши санкционные списки тех, кто несет ответственность за развязывание этой неоправданной войны и военные преступления, совершенные в Буче и Мариуполе, добавляем людей из военной и экономической элиты, тех, кто тесно связан с Путиным и поддерживает его незаконную агрессию против украинского народа", — заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Также под персональные санкции попали:
- основатель "Яндекса" Аркадий Волож;
- военнослужащие из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии РФ, которые совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче (Киевская область);
- начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев;
- супруга главы российской сталелитейной компании "Северсталь" Александра Мордашова;
- руководитель Роскомнадзора Андрей Липов;
- "назначенный" российскими оккупантами так называемый "руководитель" Херсонской облгосадминистрации Владимир Сальдо, его "заместитель" Кирилл Стремоусов, а также "мэр" Мелитополя Галина Данильченко;
- журналисты пропагандистского агентства РИА Новости;
- владелец "Независимой Нефтегазовой компании" Эдуард Хуйданатов и многие другие.
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Санкции против России
Напомним, ранее на сайте американского Минфина появилось сообщение о том, что власти США увеличил санкционные ограничения на лиц из окружения Путина, русских чиновников и спикера русского МИД Марии Захаровой.
Также под дополнительные санкции попал человек, которого СМИ называют "кошельком" и кумом диктатора Путина - Сергей Ролдугин.
"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", ‒ заявили чиновники Минфина.
До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.
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