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Маму убили оккупанты: история Ани Науменко из Мариуполя, которая "забыла слова" на шабаше в Лужниках

25 февраля 2023, 12:22
Российская пропаганда использовала несовершеннолетних украинских детей на концерте к 23 февраля.
Анна Науменко
Анну Науменко на сцене в Лужниках заставили обнимать палачей её семьи / Фото: скриншот, соцсети

В среду, 22 февраля, в столице страны-агрессора РФ прошел пропагандистский концерт в Лужниках, в котором приняли участия дети из разрушенного оккупантами Мариуполя. Всем запомнилась девочка Аня, которую заставили благодарить захватчиков за "спасение".

Как выяснило издание Важные истории, 15-летняя Анна Науменко действительно жила в Мариуполе. У девочки есть сестра Каролина и брат Даниил. Каролина тоже присутствовала на сцене в Лужниках, а вот где находится Даниил — никто не знает.

Мама детей Ольга погибла во время обстрелов города от осколочного ранения. По данным журналистов, женщина вела асоциальный образ жизни, а потому девочка провела свое детство в детдоме. В 2015 году Ольга забрала Аню домой.

видео дня

"Аня была очень воспитанной девочкой, спокойной и всегда ухаживала за младшими сестренкой и братишкой", — рассказала жительница Мариуполя, дочь которой училась в школе со средней дочерью Ольги.

Когда началась война, семья Науменко — Ольга с ее гражданским мужем Артуром и дети Аня, Каролина и Даня — сначала прятались от обстрелов в Левобережном центре культуры (бывший ДК строителей), а потом в здании Левобережной администрации (райисполкома).

Ольга погибла в первых числах апреля. Как утверждают очевидцы, она "выбежала за сигаретами", и ее убило осколками недалеко от 4-й больницы. Ее похоронили прямо на территории медицинского учреждения.

Это подтверждается сообщением в телегам-канале о погибших в Мариуполе от 16 апреля.

Маму убили оккупанты: история Ани Науменко из Мариуполя, которая

В одной из социальных сетей у Ани местом жительства значится подмосковное село Никитское, но двое подростков из Мариуполя сообщили "Важным историям", что Аня учится с ними в Мариуполе, а уехала всего "на неделю".

Два месяца назад Аня опубликовала грустное видео с подписью "Мама. Я хочу к тебе".

В то же время издание Информатор пишет, что мама Ани была блогером. Вот снимок из Instagram Ольги за 2021 год: мама, сестра и брат. В центре снимка – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Семья Науменко
Семья Науменко вместе с мэром Мариуполя / Фото instagram.com/malaia3235

По данным издания, женщина до начала войны находилась в глубокой депрессии, тяжело переживая разрыв с мужем, попала под один из бесчисленных артобстрелов.

"Аня проживала на левом берегу – "район Мариуполя", её мама погибла во время обстрела, и ее забрал бывший муж её мамы, а потом её удочерили вроде бы люди из днр", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля на российском шабаше в Лужниках выступил российский доброволец-оккупант из Челябинска Юрий Гагарин с позывным "Ангел". Его представили как спасателя 367 детей из Мариуполя. Некоторые из детей были на сцене и благодарили его.

Анна Науменко на сцене в Лужниках
Анна Науменко на сцене в Лужниках / скриншот

Когда слово дали Ане Науменко, девочка забыла слова.

"Спасибо дяде Юре… за то, что он спас… меня, мою сестру и сотни других детей в Мариуполе…", – сказала она якобы сквозь слезы и заявила, что забыла дальнейший текст.

Ведущая сразу же заставила девушку обнимать "дядю Юру".

Юрий Гагарин и Анна Науменко
Юрий Гагарин и Анна Науменко / скриншот
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин / скриншот

Как сообщал Главред, на пропагандистском мероприятии в Лужниках выступил кремлевский диктатор Владимир Путин, который заявил, что "Россия – это семья" и вспомнил "Отче наш".

Напомним, роженица из роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская, фото с которой после бомбежки российскими оккупантами роддома в марте облетело весь мир и побывало на первых полосах многих газет, снялась в пророссийском ролике. Блогерша показала видео о том, "как налаживается мирная жизнь в Мариуполе".

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