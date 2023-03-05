Машину разорвало пополам: ракета РФ убила фермера с женой на Харьковщине

По предварительным данным, в автомобиль попала противотанковая управляемая ракета. От машины остались лишь сгоревшие обломки.

Ракета РФ убила фермера с женой на Харьковщине/ Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты в воскресенье, 5 марта, убили на Харьковщине ракетой супругов, ехавших в своем автомобиле.

Муж с женой находились в авто как раз тогда, когда захватчики начали артиллерийский обстрел села Бударки в Волчанской общине под Чугуевом. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В прокуратуре опубликовали фото остатков автомобиля. Супруги погибли на месте после попадания ракеты в их авто.

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Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, по предварительной информации, в машину попала противотанковая управляемая ракета. Из-за этого транспортное средство разорвало пополам.

Погибшие муж и жена были жителями села Бударки. Мужчина был фермером.

В прокуратуре сообщили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством). Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Удар ракетой по 5-этажке в Запорожье

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 2 марта безжалостно обстреляли Запорожье ракетами. Одна из них попала прямо в жилой дом. Под завалами в полностью разрушенной квартире погибла 8-месячная девочка Эмилия и ее родители.

В ГСЧС сообщали, что в Запорожье в результате ракетного удара разрушены этажи с первого по пятый 5-этажного жилого дома в пределах одного подъезда. 5 марта разбор завалов был завершен, согласно последним данным погибли 13 человек.

Одну из уцелевших жительниц дома в Запорожье – Екатерину Мельник – нашли заблокированной среди обломков разрушенного жилья. Она держала на руках своего кота и ждала спасения. Теперь Екатерина осталась без квартиры и без вещей.

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