УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Машину разорвало пополам: ракета РФ убила фермера с женой на Харьковщине

5 марта 2023, 22:39
По предварительным данным, в автомобиль попала противотанковая управляемая ракета. От машины остались лишь сгоревшие обломки.
Ракетный удар в Харьковской области
Ракета РФ убила фермера с женой на Харьковщине/ Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты в воскресенье, 5 марта, убили на Харьковщине ракетой супругов, ехавших в своем автомобиле.

Муж с женой находились в авто как раз тогда, когда захватчики начали артиллерийский обстрел села Бударки в Волчанской общине под Чугуевом. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В прокуратуре опубликовали фото остатков автомобиля. Супруги погибли на месте после попадания ракеты в их авто.

видео дня

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, по предварительной информации, в машину попала противотанковая управляемая ракета. Из-за этого транспортное средство разорвало пополам.

Погибшие муж и жена были жителями села Бударки. Мужчина был фермером.

В прокуратуре сообщили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством). Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ракетный удар в Харьковской области
Фото: Харьковская областная прокуратура
Ракетный удар в Харьковской области

Удар ракетой по 5-этажке в Запорожье

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 2 марта безжалостно обстреляли Запорожье ракетами. Одна из них попала прямо в жилой дом. Под завалами в полностью разрушенной квартире погибла 8-месячная девочка Эмилия и ее родители.

В ГСЧС сообщали, что в Запорожье в результате ракетного удара разрушены этажи с первого по пятый 5-этажного жилого дома в пределах одного подъезда. 5 марта разбор завалов был завершен, согласно последним данным погибли 13 человек.

Одну из уцелевших жительниц дома в Запорожье – Екатерину Мельник – нашли заблокированной среди обломков разрушенного жилья. Она держала на руках своего кота и ждала спасения. Теперь Екатерина осталась без квартиры и без вещей.

Читайте также:

война в Украине Харьковская область вторжение России ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:39

Машину разорвало пополам: ракета РФ убила фермера с женой на Харьковщине

22:16

"Мучительная и тяжелая": на Донбассе продолжается самая трудная битва - ЗеленскийВидео

21:42

Настоящая девушка мечты: как выглядит киберкрасотка из сериала "Чудеса науки" сейчас

21:12

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

21:07

Командование РФ ссориться между собой из-за провала в Угледаре : в Генштабе рассказали подробностиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:38

"Вот так Украина может одержать победу уже летом": Ходжес озвучил сценарий, как разгромить армию РФВидео

20:12

Ани Лорак резко изменилась и показала огромную грудь и пышные бедраВидео

20:07

"Никаких решений без украинцев": Шольц призвал Путина вывести войска и оценил возможность переговоровВидео

20:05

Готов заплатить миллиард: Пугачева и Галкин вот-вот могут продать свой замокВидео

Реклама
19:41

Вы будете удивлены: почему яйца нельзя хранить в холодильникеВидео

19:41

15-летняя дочь Евгения Кошевого лишилась белокурых локонов

19:37

Война внутри России: почему именно деревню гонят умиратьмнение

19:06

В Москве есть особняк и трехкомнатная квартира: Лобода прокомментировала недвижимость в РФ

19:06

Даже ученые удивились: на Солнце произошла самая мощная вспышкаВидео

19:00

Зачем нужен кармашек на женских трусах: ни за что не догадаетесь

18:55

РФ увеличила количество кораблей с ракетами "Калибр" в Черном море – ВМС ВСУВидео

18:23

Алла Пугачева показала очень подробное сэлфи - как выглядит лицо певицы вблизи

18:18

Скрывал долгие годы: принц Гарри признался о своем серьезном заболеванииВидео

18:01

РФ начала применять новые авиабомбы весом 1500 кг: в ВСУ сказали, что нужно для защиты от нихВидео

17:23

Еще "зеленый", а уже Арестович: экс-советник Офиса президента Украины показал фото из юности

Реклама
17:08

"Безжалостно вырвали сердце": в Запорожье российская ракета убила всю семью и 8-месячную девочкуВидео

16:55

Гороскоп на завтра 6 марта 2023: Рыбам – знакомства, Водолеям – деньгиВидео

16:45

"Хотят совершить что-то неожиданное": астролог назвала новые города, где будет "месиво"Видео

16:39

ВСУ эффектно ударили по оккупантам на Кинбурнской косе: уничтожен склад, пушка и РСЗОВидео

15:56

Простой психологический тест: как по стилю одежды узнать о характере человекаВидео

15:45

"Фронт упадет к границам РФ, ВСУ все сметут": Пригожин ноет, что вагнеровцы могут отойти от БахмутаВидео

15:40

Парализовало часть лица: с известной российской актрисой произошло несчастьеВидео

15:35

ВСУ на Луганщине могут выйти на госграницу 1991 года — эксперт

15:30

Если контрнаступление ВСУ будет успешным, Путина могут выгнать из Кремля – британский генералВидео

15:22

Доводят до белого каления: что никогда нельзя говорить мужчине

14:54

"Российские военные в Крыму – смертники": армия РФ на полуострове будет в тупике – экспертВидео

14:51

Послали "на убой": мобилизованные из РФ отказался идти в бой из-за больших потерь

14:47

Ведущая Рамина уволилась с должности ведущей и закрыла свой YouTube канал

14:43

Сначала Крым, потом – Донбасс: Свитан назвал сценарий для ВСУВидео

14:25

Был в секте и закрутил роман до развода: Репяхова заговорила о темном прошлом Виктора Павлика

14:16

Моментально замешкался: Шольцу поставили неудобный вопрос про помощь Армении обойти санкции РоссииВидео

13:51

Первый шаг к трибуналу над Путиным: Украина и союзники в ЕС подписали документ о наказании РоссииВидео

13:49

"Концерт в сауне": Козловский рассказал, о непристойных предложениях фанатокВидео

13:42

Удары по базам РФ и Керченскому мосту: Свитан назвал сценарий освобождения Крыма

13:25

Украину атакует снежный шторм: синоптики рассказали, где ждать "зимнего Армагеддона"Видео

Реклама
12:46

Россия не сможет воевать уже через 3 месяца, у оккупантов время до весны – БудановВидео

12:35

Бунт морпехов РФ: оккупанты отказываются идти в наступление

12:08

"Просто дайте ему пространства": жена Брюса Уиллиса обратилась к охотникам за эксклюзивамиВидео

11:57

Украинцы получат новую денежную помощь: кому выплатят 6 тысяч гривенВидео

11:35

Названы 4 знака зодиака, которых ждут невероятные изменения и денежная удача в ближайший месяцВидео

11:25

РФ планирует полуторамиллионную мобилизацию — эксперт

11:22

Террорист Гиркин "наехал" на Пригожина: назвал психопатом и призвал гнать его вместе с ШойгуВидео

11:11

Сеть в бешенстве: украинская блогерша-эскортница получила награду от ГУРВидео

10:35

Трамп похвастался приятельством с Путиным и пообещал закончить войну за сутки

10:14

Данилов – о свержении Путина: в России есть люди, как Владимир Парасюк на ЕвромайданеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять