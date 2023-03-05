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"Вот так Украина может одержать победу уже летом": Ходжес озвучил сценарий, как разгромить армию РФ

5 марта 2023, 20:38
Крым – решающая территория. Для его освобождения сначала нужно "обрубить" сухопутный коридор контрнаступлением на Мелитополь и Мариуполь, говорит генерал.
Украинские военные, Бен Ходжес
Ходжес озвучил сценарий, как разгромить армию РФ/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Украина может победить страну-агрессора Россию в войне уже летом 2023 года. Для полной победы самое главное будет освободить Крым, ведь без этого Украина никогда не будет в безопасности.

Пока не будет полных гарантий безопасности, мир не будет инвестировать в восстановление украинского государства. Об этом сказал бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью журналисту "1+1" Андрею Цаплиенко.

"Украина никогда не будет в безопасности, пока Россия будет оккупировать Крым. Мир не будет инвестировать в восстановление Украины, пока не будет полных гарантий безопасности. А это невозможно, пока Россия будет контролировать Крым: она будет нарушать или блокировать пути доставки грузов к Азовскому морю и оттуда. И, конечно, Россия будет перекрывать морские пути в Одессу и из Одессы", – отмечает генерал-лейтенант в отставке.

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По его словам, для деоккупации Крыма нужно осуществлять высокоточные удары с больших дистанций. Ходжес подчеркнул, что он выступает за предоставление Украине истребителей F-16, однако есть также другое оружие, которое может помочь наносить такие удары. В качестве альтернативы он назвал дальнобойные ракеты ATACMS, бомбы наземного запуска малого диаметра, дроны Grey Eagle, крылатые ракеты Storm Shadow и тому подобное.

Ходжес подчеркнул, что Крым – это решающая территория. Поэтому Силам обороны Украины нужно определиться, с помощью каких именно систем можно изолировать полуостров, и сделать так, чтобы российские оккупанты не смогли восстановить Крымский мост и так называемый сухопутный коридор из Мариуполя через Мелитополь в Крым.

"Вы можете обрубить его, заминировав мосты, пути транспортировки. И только потом – я думаю, это май-июнь – вооруженные формирования, которые готовит сейчас Украина, надо бросать не в Бахмут, а разумно направить в направлении Мелитополя и Мариуполя. Чтобы обрубить этот сухопутный мост", – отмечает генерал-лейтенант в отставке.

По его словам, после этого украинцы могут бить по оккупантам на полуострове с HIMARS.

"Вот так Украина может одержать победу. Это может произойти уже этим летом", – сказал Ходжес.

Освобождение Крыма от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина освободит все свои территории. Военная агрессия России началась в 2014 году с Крыма и закончится освобождением ВСУ полуострова. Украинское государство после деоккупации Крымского полуострова поставит точку на любых имперских амбициях страны-оккупанта.

Ранее военный эксперт Роман Свитан отмечал, что операция по освобождению оккупированного россиянами Крыма будет комплексной. Когда российские захватчики попадут в окружение, они продержатся максимум две недели. Во время деоккупации полуострова украинские военные разрушат Крымский мост и потопят Черноморский флот.

Также Свитан отмечал, что Крым – это мешок, из которого российские военные не смогут выбраться после разрушения Крымского моста. Поэтому российские военные в Крыму – смертники.

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