Массированный удар РФ: появились фото сбитой ракеты под Днепром

Обломки ракеты упали на здание.

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Россия атаковала Украину ракетами / коллаж Главред. Фото: Днепропетровская ОВА

Силам ПВО удалось перехватить крылатую ракету над Днепропетровской областью во время массированной воздушной атаки России по Украине вечером 26 июля.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опубликовал в своем Telegram фото сбитой ракеты оккупантов. Указывается, что обломки повредили здание. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Вечером наши защитники сбили над областью ракету. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали", - сообщил Лысак.

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Удар России по Украине 26 июля - главное

Вечером, 26 июля, Россия осуществила пуск ракет, по предварительной информации, из 12-ти бортов бомбардировщиков Ту-95МС. Взрывы прогремели во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях. Местные чиновники писали о работе ПВО.

РФ пыталась обмануть ВСУ. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, российские ракеты много раз меняли направление своего маршрута - и в итоге были направлены в район Староконстантинова Хмельницкой области.

"Во Львовской области (ракеты) развернулись назад - на 180 градусов - и были в конце концов направлены в Хмельницкую область, в район Староконстантинова", - сказал он.

Впрочем, это не первая атака россиян за сегодня. Еще днем оккупанты выпустили по Украине два "Калибра", которые в результате были обезврежены Силами противовоздушной обороны над Винницкой областью.

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