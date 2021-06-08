Мелочный человек: в Запорожье мужчина поскандалил в супермаркете из-за сдачи в копейку

в Запорожье мужчина поскандалил в супермаркете из-за сдачи в копейку/ УНИАН

В Запорожье в одном из супермаркетов мужчина устроил скандал после того, как ему не додали сдачу. Причем сумма была мегамизерной – 1 копейка. Видео конфликта было опубликовано в Instagram.

В ролике видно, как один из покупателей, который как раз рассчитывался на кассе, обнаружил, что кассирша не дала ему сдачу одну копейку и устроил скандал. Старшая кассирша, которая пришла на помощь своей коллеге, пыталась объяснить недовольному покупателю, что в кассе уже нет таких монет и потому Нацбанк выдал указание использовать в торговле округление цен.

Тем не менее, мужчина настаивал – мол, ему должны дать оставшуюся одну копейку. Он выразил свое возмущение тем, что на ценниках указывают цену без одной копейки, к примеру 29,99 и таким образом обманывают людей.

К слову, еще в октябре 2019 года Национальный банк Украины изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Они перестали быть платежными средствами. В октябре 2020 года НБУ начал изымать из обращения и монеты в 25 копеек.

Читайте такжеБыла без маски: в супермаркете Киева охранник несколько раз ударил в лицо клиентку

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе мужчина с топором наперевес разгромил супермаркет АТБ, который расположен на проспекте Нахимова в доме №106.

"Разносим преступников и спекулянтов АТБ, в котором за 10 минут до этого какой то п*дар из-за маски ударил мою жену и сбежал как последняя шл*ха! В это время с ней были наши дети! Я вы*бу твою душу и заставлю публично от*бать всю твою семью! За то что ты сделал!", ‒ написал мужчина в соцсети.