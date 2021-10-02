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Мендель похвасталась "шабашем" и устроила смелую фотосессию, показав неожиданное тату

2 октября 2021, 19:59

Часть тела Юлии Мендель чуть ниже спины прикрыта на фото кожаной курткой.

Юлия Мендель
Юлия Мендель / Фото facebook.com/people/Iuliia-Mendel

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала новое фото, вызвав жаркие споры в Сети.

Назначенная недавно внештатным советником главы ОП, она показала в Instagram снимок, на который попала лишь часть спины.

При этом Мендель, судя по всему, сфотографировалась без бюстгальтера, скрыв грудь за локлнами волос. Часть тела ниже спины прикрыта кожаной курткой.

Отметим, что на фото также попал фрагмент тату, размещенный на нижней части спины Мендель. Вытатуированный рисунок представляет собой изображение, выполненное в желтых, красных и черных цветах.

"Шабаш" происходит от названия еврейского дня отдыха, субботы. Наконец и я провела свой", — написала она.

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Добавим, что подписчики активно оценили новый откровенный пост Мендель, наградив девушку комплиментами.

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Напомним, за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики.

О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она рассказала в большом интервью на канале ZIK.

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