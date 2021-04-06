Мэр Черкасс набросился на активиста Нацкорпуса в горсовете

Перепалка мэра и лидера местного Нацкорпуса чуть не закончилась дракой.
На заседании городского совета в Черкассах произошла перепалка между мэром Анатолием Бондаренко и лидером местного Национального корпуса Дмитрием Кухарчуком.
Позже Анатолий Бондаренко чуть не подрался с Кухарчуком.
Кухарчук обвинил Бондаренко во взяточничестве, а также заявил, что Черкассы "устали" от невыполненных обещаний мэра.
"Прошедшая сессия показала, что в стенах Черкасского городского совета среди депутатского корпуса нет оппозиции. Поэтому эту оппозицию должна создавать черкасская громада. Мы начинаем общественное движение "Черкассы без Б", – заявил Кухарчук.
В ответ мэр начал говорить, что "ляпать языком" умеют многие, а работать нет.
Кухарчук из зала ответил мэру, что "ляпает языком" он. При этом он начал фамильярно ему "тыкать". После этого черкасский градоначальник не сдержался и пошел навстречу Кухарчуку с явным намерением начать драку.
"Я тебя поломаю сейчас!" — сказал мэр.
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