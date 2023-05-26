"Мир" в обмен на территории: в ОП жестко ответили на скандальный план Пекина

Все "компромиссные сценарии" окончания войны в Украине являются "российскими", уверен Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк ответил на странное "мирное предложение" из Китая / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию после публикации в СМИ информации о том, что китайская делегация предлагала на переговорах в странах ЕС согласиться на захват РФ оккупированных районов Украины.

По его мнению, все "компромиссные сценарии" окончания войны в Украине являются "российскими". Об этом он написал в Twitter.

"Любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение не всех территорий Украины, о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, равносилен признанию поражения демократии, победе России, сохранению режима Путина и, как следствие, резкому росту конфликтов в мировой политике", — пишет представитель ОП.

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Он также уверен в том, что такой сценарий является заветной мечтой российских оккупантов.

"Вопрос риторический: почему отдельные общественные деятели продолжают разыгрывать "сценарий российских СМИ" и затягивать конфликт?", – добавил Подоляк.

Сообщение Михаила Подоляка / @Podolyak_M

Ранее сообщалось, что специальный представитель Китая в странах Евразии, бывший посол Пекина в стране-агрессоре России Ли Хуэй во время своего визита в страны Европы продвигал позицию, согласно которой европейские страны должны вести автономную от США политику и призвать к немедленному прекращению огня в Украине на условии.

Более того, по данным собеседников издания, в рамках такой политики страны Европы, дескать, должны призвать к "немедленному прекращению огня в Украине" с сохранением текущего положения вещей на фронте.

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 апреля рассказал детали своего телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином.

По словам украинского гаранта, китайский лидер заверил, что Пекин не поставляет вооружения агрессору России. Также Цзиньпин заявил об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

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